قبل أيام من انطلاق عرضه في دور السينما العالمية، يواصل فيلم الأكشن Dogs7 تسجيل أرقام قياسية جديدة في شباك التذاكر العربي، إذ تجاوزت إيراداته 16 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي التذاكر المباعة 2,115,694 تذكرة خلال 17 يومًا فقط من طرحه للمنافسة.

فيلم 7Dogs يبيع 2 مليون تذكرة

ونجح الفيلم الذي تم تصويره في الرياض، وخلال أقل من ثلاثة أسابيع من تحقيق قفزات متتالية على مستوى الإيرادات وعدد التذاكر المباعة، إذ تجاوز حاجز مليوني تذكرة.

تدور أحداث الفيلم، الذي كتب قصته المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح، حول منظمة إجرامية دولية غامضة تُعرف باسم Dogs7، وهي شبكة خطيرة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم يخططون لتنفيذ عمليات كبرى وعالية الخطورة.

نجوم فيلم 7Dogs

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، يتقدمهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، إلى جانب عدد من الأسماء العالمية البارزة، من بينهم: مونيكا بيلوتشي، وجيانكارلو إسبوسيتو، ونجم بوليوود سلمان خان، وسانجاي دوت، وماكس هوانغ، هنا الزاهد، سيد رجب، هالة صدقي.

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