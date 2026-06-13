تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: فيلم 7Dogs، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، إذما، فيلم الكراش، وحققت أمس الجمعة 12 يونيو، إيرادات بلغت 9 ملايين و33 ألفا و276 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم 7Dogs

احتل فيلم 7Dogs المركز الأول محافظا على بقائه في صدارة شباك التذاكر منذ طرحه، وحقق إيرادا بلغ 3 ملايين و493 ألفا و986 جنيها.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، أحمد عز ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم إذما

ذهب المركز الثاني لـ فيلم إذما، بعد تحقيقه 2 مليون و94 ألفا و292 جنيها.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، بسنت شوقي.

فيلم الكلام على إيه

وحصل على المركز الثالث فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه مليون و641 ألفا و756 جنيها.

الكلام على إيه بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

فيلم الكراش

وجاء في المركز الرابع فيلم الكراش، والذي حقق مليونا و24 ألفا و685 جنيها.

فيلم الكراش تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، حسن أبو الروس، مريم الجندي.

فيلم أسد

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم أسد، محققا 778 ألفا و718 جنيها.

"أسد" بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف. تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

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