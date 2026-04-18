أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير القائمة الكاملة لمسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي المشاركة خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو المقبل، إذ يتنافس 16 فيلما من مختلف بلدان العالم.

أفلام الذكاء الاصطناعي المشاركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

من مصر يأتي فيلم "يوم تاني" ومدته 10 دقائق، إخراج سيف الدين حمزة، وعمر أحمد النجار، وهو عرض عالمي أول، تدور أحداثه حول امرأة تتشبث بما تتذكره كحقيقة أخيرة، بينما تتآكل ذاكرتها، يتكسر المنزل وتبدأ الثقة في الاختفاء.

فيلم "القصة السرية لحجر مقدّس"، مدته 9 دقائق، إخراج أسامة السمدوني، وهو عرض عالمي أول، وتدور الأحداث من إيصال ضريبي ممل إلى أشهر قطعة أثرية في العالم.

أما فيلم "32 من أغسطس"، إنتاج كوريا الجنوبية، ومدته 15 دقيقة، إخراج يونبين آن، وهو عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول سيجين، وهو صبي على أعتاب المراهقة، تصطحبه والدته لقضاء الصيف في منزل جدته المنعزل في الجبال.

وفيلم "كلاب أوز" إنتاج أمريكا ومدته 14 دقيقة، إخراج جون كالنينج، وهو عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداث العمل (المستوحى من قصة حقيقية) حول كلبة في رحلة استثنائية عبر المغرب، تقودها الصدفة والغريزة وقوة جاذبة تشبه القدر نحو منزل جديد.

فيلم "الحلم الأخير"، إنتاج اليابان، ومدته 10 دقائق، إخراج تاكيشي كوشيدا، وهو عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور الأحداث حول رائد فضاء عالقاً وحيداً في الفضاء ببدلته الفضائية فقط، يتحول من كوكب الأرض إلى مشاهد لتدفق خيالي من رؤى استرجاعية (Flashbacks) يعيشها كوكب الأرض في لحظاته الأخيرة، بينما تبتلع الحرب النووية البشرية وتغرق الكوكب في دمار وفناء كارثي.

أفلام أخرى مشاركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ومن الأفلام المشاركة أيضا، فيلم "أصداء فطرية"، إنتاج بولندا، ومدته 5 دقائق، إخراج رافال كيجاس، وهو عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول بطل محاصر في كابوس متكرر.

من فرنسا يشارك فيلم "دائرة قصيرة"، ومدته 4 دقائق، إخراج أدريان لوست، وهو عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور الأحداث عندما تتحدث أم إلى طفلتها ليلي، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي تعاني من مرض الصرع، وتتخيل الأم بحب وشاعرية "مساحة اللعب" التي تبنيها ابنتها في مخيلتها أثناء نوبات الصرع التي تفقدها الوعي.

فيلم "الحذاء الذهبي"، إنتاج مصري، إخراج أحمد سلطان، ومدته 3 دقائق، وهو عرض عالمي أول، وتدور الأحداث حول كيف يشهد زوج قديم من أحذية كرة القدم البدايات الصعبة للاعب المصري خالد قبل وصوله إلى العالمية، وبينما لا تزال إحدى الفردتين تؤمن بأن خالداً سيعود إليهما يوماً ما، فإن الفردة الأخرى مقتنعة تماماً بأنه قد نسيهما تماماً.

وفيلم "فراشات على قمة إيفرست"، إنتاج أمريكا، ومدته 20 دقيقة، إخراج أوكتافيا مايا، في عرضه العالمي الأول، وتدور الأحداث حول تصوير مؤثر لفن روسين الذي يبحث عن الحقيقة من خلال لوحاته، و يغوص بلا خوف في عبثية عصرنا ودوامة الذكاء الاصطناعي في الفيلم الوثائقي "فراشات على قمة إيفرست".

فيلم "العنف السابع"، إنتاج إسبانيا، ومدته 7 دقائق، إخراج فران غاس، وهو عرض عالمي أول، كما يشارك فيلم "ما تبقى"، إنتاج مشترك بين أمريكا – فنزويلا، ومدته 7 دقائق، إخراج فاديم لاسكا في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور الأحداث حول تفكك أحلام زوجين مصريين بعد تشخيص غير متوقع للعقم، مما يجبرهما على خوض صراعا ضد التوقعات الثقافية واليأس الشخصي وبعضهما البعض.

وبإنتاج مشترك بين كندا والجزائر، يشارك فيلم "زُليخة"، ومدته 3 دقائق، إخراج إلياس جميل، في عرض مصري أول، وتدور الأحداث خلال سنوات الاستعمار الفرنسي الوحشية، ويحكي القصة الحقيقية لزُليخة أوداي، الأم الجزائرية التي تحولت إلى مقاتلة في المقاومة.

أما فيلم "رُوح"، إنتاج الولايات المتحدة، ومدته 4 دقائق، إخراج، ألفريد ماثيو، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتدور أحداثه: في وسط عالم متدفق، على أنغام الطبول وحركات الراقصين، تُبعث وحوش أضخم من الواقع وتتحرك وسط الشوارع. قطعة إبداعية خيالية ومجازية، تقودها الموسيقى واحتفاء العالم الطبيعي.

وفيلم "الكابوس الشره"، إنتاج الصين، ومدته 6 دقائق، إخراج كونغ ديفاي، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه في إطار حكاية مظلمة عن الجشع واللعنات، حول حمال غامض ورجل أعمى أصلع شاحب البشرة، يقوم الحمال بتوصيل قرع غامض إلى الرجل الأعمى كل يوم، من خلال أجواء خانقة واستعارات بصرية وتقنية إيقاعية، يبني الفيلم إحساساً مستمراً بالرعب، يبلغ ذروته في خاتمة تقشعر لها الأبدان.

ومن فرنسا يأتي فيلم "مربوط"، ومدته 3 دقائق، إخراج كوكاو، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول امرأة، وحبل غامض، ورحلة مشوقة ومليئة بالتوتر، أما فيلم "المراسم"، إنتاج ألمانيا إخراج مارك واشهولز، ومدته 10 دقائق، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول "الناجية الوحيدة من مدينة محُيتت، فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، تُجرى معها مقابلة لتروي للعالم ما حدث – لكنها تحمل مفتاح حقيقة أظلم عن الأطفال في مجتمعنا".

