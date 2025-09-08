إعلان

مخرجة "50 متر": سعيدة بمشاركة حكايتي في وطني بمهرجان الجونة السينمائي

07:32 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

الفيلم المصري 50 متر

كتبت- منى الموجي:

ينافس الفيلم المصري 50 متر لمخرجته يمنى خطاب بالمسابقة الرسمية للدورة الثامنة من "الجونة السينمائي" (16 - 24 أكتوبر) ليكون عرضه العربي الأول من خلال المهرجان.

وتعليقًا على اختيار الفيلم في المسابقة تقول يمنى في بيان صحفي "يسعدني ويشرفني اختيار فيلم 50 متر من قبل مهرجان الجونة السينمائي ليكون عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد عرضه العالمي الأول الناجح في مهرجان CPH:DOX في مارس الماضي. إن مشاركة حكايتي في وطني وبين الناس الذين يهمّونني أكثر، تُعدّ دائمًا أمرًا مميزًا ومثيرًا. كما أنني متشوقة لمعرفة كيف سيتلقى الجمهور المصري الفيلم، وكيف سيتفاعل مع أسئلته وموضوعاته".

وأضافت "لقد كان مهرجان الجونة دائمًا بمثابة فأل خير لي، منذ أن عرضنا مشروع الفيلم هناك لطلب التمويل عام 2021. ويشعرني الأمر وكأن الدائرة قد اكتملت بعودتي الآن ومعي الفيلم ليُعرض في عرضه الأول بالعالم العربي. أشعر بالتفاؤل تجاه ما هو قادم، وأتوجه بجزيل الشكر إلى فريق برمجة مهرجان الجونة السينمائي على هذا الاختيار".

وتدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، وتكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها. تقرر يمنى توجيه كاميرتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية النامية للتقرب منه. من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها الوجودية. من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

