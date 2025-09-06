كتب- مروان الطيب:

فاز الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" بجائزة الأسد الفضي "لجنة التحكيم الكبرى" ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي يقام مساء اليوم السبت.

الفيلم تدور أحداثه عن حادثة حقيقية صدمت العالم في يناير 2024، إذ أطلقت الطفلة الفلسطينية "هند رجب" عمرها 6 أعوام، نداء استغاثة عقب تعرضها مع عائلتها للقصف الإسرائيلي، في حي تل الهوى في غزة .

ولفتت هند، أنظار العالم بشجاعتها، خلال محاولات اتصالها بفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، طلباً للنجدة، قبل ان يتم استهدافها و عائلتها و المسعفين،وإطلاق دبابة الإسرائيلية قذائفها عليهم من مسافة قريبة جدا .

وأصبحت "هند" بعد استشهادها، رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي، وتم تأسيس مبادرة حقوقية باسم "مؤسسة هند رجب"، ومقرها بروكسل لمقاضاة المسؤولين عن استهدافها، وحظي الفيلم باهتمام الفنانان الأميركيان براد بيت وخواكين فينيكس، إذ حرصا على المشاركة في إنتاجه.

وشهدت فعاليات مهرجان فينيسيا هذا العام منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

