إيرادات الأربعاء.. "درويش" الأول و"روكي الغلابة" في المركز الرابع

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: ضي، ماما وبابا، درويش، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس الأربعاء 24 سبتمبر 2025، إيرادات بلغت مليونا و268 ألفا و258 جنيها، موزعة على النحو التالي..

درويش

احتل فيلم "درويش" المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 338 ألفا و925 جنيها.

"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.

الشاطر

وذهب المركز الثاني لفيلم الشاطر، والذي حقق 334 ألفا و954 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

ضي.. سيرة أهل الضي

فاز فيلم "ضي .. سيرة أهل الضي" بالمركز الثالث، محققا 332 ألفا و895 جنيها.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

روكي الغلابة

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم روكي الغلابة، محققا 120 ألفا و983 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.

ماما وبابا

وحصل على المركز الخامس فيلم "ماما وبابا"، بعد تحقيقه 116 ألفا و419 جنيها.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.

أحمد وأحمد

وحصل على المركز السادس فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 10 آلاف و246 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

المشروع X

وحصل على المركز السابع فيلم المشروع X محققا 9 آلاف و127 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثامن، وحقق 4 آلاف و709 جنيهات.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.