إعلان

إيرادات السبت.. "طلقني" الثاني و"الملحد" في المركز السادس

كتب : منى الموجي

03:17 م 15/02/2026

فيلم السادة الأفاضل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: جوازة ولا جنازة، إن غاب القط، الملحد، طلقني، الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، وحققت أمس السبت 14 فبراير 2026، إيرادات بلغت مليونا و476 ألفا و991 جنيها، موزعة على النحو التالي..

إن غاب القط

احتل فيلم إن غاب القط المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، وحقق 728 ألفا و597 جنيها.

"إن غاب القط" تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، انتصار، محمد شاهين، سامي مغاوري، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل، حمزة دياب.

طلقني

وجاء في المركز الثاني فيلم طلقني، محققا 340 ألفا و692 جنيها.

"طلقني" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، باسم سمرة.

جوازة ولا جنازة

وفاز بالمركز الثالث فيلم "جوازة ولا جنازة" بعد تحقيقه 171 ألفا و752 جنيها.

"جوازة ولا جنازة" تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، إخراج أميرة دياب، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، عادل كرم، دنيا ماهر.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الرابع فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 129 ألفا و493 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السلم والثعبان 2

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 64 ألفا و222 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

الملحد

ذهب المركز السادس لفيلم الملحد، بعد تحقيقه 21 ألفا و422 جنيها.


الملحد تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز السابع، محققا 17 ألفا و415 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

الست

وحصل فيلم الست على المركز الثامن وبلغ إيراده 3 آلاف و398 جنيها.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

إن غاب القط طلقني جوازة ولا جنازة ولنا في الخيال.. حب السلم والثعبان 2 الملحد السادة الأفاضل الست

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
زووم

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
أخبار مصر

محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق