بحضور صنّاعه.. مهرجان برلين السينمائي يعرض فيلم "خروج آمن"

شهد فيلم التشويق النفسي "خروج آمن" للمخرج محمد حماد عرض عالمي أول ناجح بمهرجان برلين السينمائي الدولي، إذ تم بيع كامل التذاكر قبل عرضه بيومين، واستقبله الجمهور بتصفيق حاد بعد العرض.

حضر العرض كل من المخرج محمد حماد، والمنتجة خلود سعد، والمنتجة المشاركة درة بوشوشة، والمنتجين المعاونين مي عودة وزورانا موسيكيتش، ومدير التصوير محمد الشرقاوي والمصور مصطفى عبدالعظيم.

وقبل العرض ألقى المخرج محمد حماد كلمة عبر فيها عن سعادته بعرض فيلمه على الجمهور المعروف عنه حبه للسينما، موضحًا أن الفيلم صنعه فريق العمل بحب، وعن أمله في أن يحظى بإعجاب الحضور. وبعد العرض أقيمت فقرة أسئلة بحضور حماد وخلود ودرة.

وينتظر الفيلم ستة عروض أخرى داخل المهرجان، بالإضافة لكونه الفيلم المصري الوحيد المنافس بالدورة الـ 76 للمهرجان التي تستمر من 12 إلى 22 فبراير.

مواعيد عرض الفيلم:

● الأحد 15 فبراير الساعة 10 صباحًا في كوبيكس 9

● الاثنين 16 فبراير الساعة 7 مساءً في كوبيكس 7

● الثلاثاء 17 فبراير الساعة 2 ظهرًا في سينماكس 5 و سينماكس 6

● الجمعة 20 فبراير الساعة 11 مساءً في زوو بالاس 2

● الأحد 21 فبراير الساعة 12:35 ظهرًا في كوبيكس 9

تدور أحداث "خروج آمن" حول حارس أمن شاب يُعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بعد مقتل والده على يد إحدى التنظيمات الإرهابية المُتطرفة، وهو إنتاج مشترك متعدد الجنسيات يجمع بين مصر، ليبيا، تونس، قطر، وألمانيا.

متحدثا عن فيلمه يقول حماد "خروج آمن" عن تأثير الأحداث الكبرى في الحياة الشخصية واليومية البسيطة للإنسان العادي، انتصاراته وبطولاته الصغيرة، انكساراته، عجزه وخوفه وضعفه البشري، عن الإنسانية التي تفتح بابًا لكي نحيا معًا بكل اختلافاتنا وخلافاتنا".

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج محمد حماد ويشارك في الإنتاج كل من المنتجة خلود سعد (منتجة فيلم أخضر يابس) وبإنتاج مشارك من درة بوشوشة (منتجة فيلم عائشة لا تستطيع الطيران)، دينا فاروق (بنات عبدالرحمن) وإبراهيم البطوط (حاوي)، ومي عودة.

الفيلم بطولة مروان وليد، نهى فؤاد، وحازم عصام. مدير التصوير محمد الشرقاوي، ومونتاج دينا فاروق، وإشراف فني وديكور محمد حماد ونوره فوزي.