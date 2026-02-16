المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

المخرج شادي عبدالسلام يبدأ تصوير فيلم "عد لعشرة" في مايو المُقبل

كتب- مصراوي

أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت الفعالية عرض مجموعة من الأفلام المستقلة، وهي فيلم "٨ شمعات" إخراج سيف علي، وفيلم "قاهرة" إخراج أحمد علاء، وفيلم "عقبالك يا قلبي" إخراج شيرين دياب، وفيلم "أروح لفين" إخراج عز الدين الفقي، ضمن برنامج يهدف إلى تقديم نماذج متنوعة من الرؤى والأساليب السينمائية المعاصرة.

وعقب انتهاء العروض أُقيمت ندوة نقدية أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، جرى خلالها مناقشة الأفلام مع صُنّاعها والجمهور، بما أتاح حوارًا مفتوحًا حول التجارب المقدمة وأفكارها الفنية والإنسانية، وأسهم في تعزيز ثقافة النقاش السينمائي البنّاء.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها المركز لدعم الحركة السينمائية المستقلة وإثراء المشهد الثقافي.