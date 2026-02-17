كتبت- منى الموجي:

استقبل الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، صناع الفيلمين الفائزين بجوائز مهرجان اللقاءات السينمائية والرقمية في كوتونو بدولة بنين، وحرص على تهنئتهم وتكريمهم.

فيلم كان نفسي

وجاء في مقدمة الأعمال الفائزة: الفيلم الروائي القصير "كان نفسي" للمخرج أسامة القزاز وإنتاج باسكال إيكانلو، والذي حصد الجائزة الأولى لأفضل فيلم وأفضل مخرج ضمن فعاليات المهرجان.

ويواصل الفيلم مسيرته الناجحة بعد أن حصد 12 جائزة دولية، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج في مهرجانات: القاهرة القصير، القاهرة الفرانكفوني، المركز الكاثوليكي للسينما، هلسنكي بفنلندا، الإبداع العربي، العودة الفلسطيني، وأيام السينما المتوسطية في دورتها العشرين بتونس، إلى جانب المهرجان الدولي لسينما بنين، فضلًا عن جوائز لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان بغداد السينمائي الدولي، والمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

وتدور أحداث "كان نفسي" حول "راضي"، شاب يعاني من اضطرابات نفسية منذ الطفولة تعوقه حتى عن تحضير كوب شاي جيد، ويحاول تجاوز أزماته بمساعدة طبيبته النفسية خلال ليلة خاصة للغاية، في معالجة إنسانية مكثفة لقضية الصحة النفسية.

ويشارك في بطولة الفيلم: د. علي شوقي، أمير الصم، جودي غندور، نور رامز. ويضم فريق العمل: مدير التصوير عبدالرحمن محمد، مونتاج زياد سمير، مهندس الصوت إسلام بستاوي، مهندس الديكور علي دياسطي، المخرج المنفذ إسلام عبد الجواد، والمنتج المنفذ أحمد نجيب.

فيلم أحلام بنات

كما فاز بالجائزة الفضية للأفلام التسجيلية فيلم "أحلام بنات" للمخرجة مروة الشرقاوي، والذي يواصل حضوره الدولي اللافت.

ويُعد "أحلام بنات" فيلمًا وثائقيًا يُلقي الضوء على حياة الفتيات الصغيرات في قرية عرب بني واصل بمحافظة سوهاج، حيث تتقاطع أحلام الطفولة مع واقع اجتماعي صعب تحكمه العادات والتقاليد. ويتناول الفيلم معاناة فتيات يعشقن الموسيقى والعزف والغناء، وتسعين لإيجاد مساحة للتعبير عن ذواتهن، لكن تصطدمن بعقبات متجذرة في المجتمع، من بينها الزواج المبكر، وحرمان الفتيات من حرية اختيار شريك الحياة، والنظرة التمييزية التي تضع المرأة في مرتبة أدنى مقارنة بالشباب، فضلًا عن التحديات المرتبطة بعمل المرأة واستقلالها في المجتمعات الريفية.

كان الفيلم حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان المصري الأمريكي، إضافة إلى الجائزة الكبرى في الدورة الحادية عشرة لمهرجان ابن جرير السينمائي الدولي بالمغرب.

كما شارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية، من بينها المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة "بعيونهن" في دورته السادسة، والدورة 20 لمهرجان أيام السينما المتوسطية في تونس، والدورة الثالثة لمهرجان السينما المتوسطية باليونان، والدورة الـ29 لمهرجان الشاشات السوداء الدولي بالكاميرون، والدورة 20 لمهرجان مدغشقر الدولي، والدورة 20 لمهرجان كازان السينمائي الدولي بروسيا، والدورة الثانية عشرة لمهرجان صور السينمائي الدولي بلبنان.

وشارك في تنفيذ فيلم "أحلام بنات": آية عبدالكافي التي تولت مهمة تصحيح الألوان (Colorist)، وقدم رائف علي تصميم الصوت، بينما صممت مريم السيد البوستر الخاص بالفيلم، وقامت مي غريب بإعداد الترجمة.

رئيس المركز القومي للسينما

وأكد رئيس المركز القومي للسينما في بيان صحفي أن هذه النجاحات تعكس قوة وتنوع التجارب السينمائية المصرية، وقدرتها على طرح قضايا إنسانية ومجتمعية مؤثرة تحظى بتقدير دولي واسع، مشددًا على استمرار دعم المركز لصُنّاع الأفلام وتشجيعهم على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل العالمية.

