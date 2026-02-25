قبل حفل الأوسكار.. سوزان ساراندون تروج للفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب"

روجت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون للفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" قبل أيام من حفل توزيع جوائز الأوسكار، وترشحه بقائمة "أفضل فيلم أجنبي".

واكتفت سوزان ساراندون بإعادة نشر بوستر الفيلم عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ومن المعروف عن سوزان ساراندون دعهما للقضية الفلسطينية وتنشر العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات لانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سوزان ساراندون تصوت لصالح زهران ممداني

وكشفت سوزان ساراندون، عن تصويتها لصالح المرشح زهران ممداني في انتخابات عمدة ولاية نيويورك الأمريكية، وذلك بعد مهاجمته من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشرت سوزان، صورة عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وكتبت: "يا له من أمر مشوق تصويتي لصالح زهران ممداني اليوم، أجعل صوتك مسموعا".

وكالة مواهب أمريكية تفسخ تعاقدها مع سوزان ساراندون

وأعلنت وكالة المواهب الأمريكية "UTA" خلال الفترة الماضية، عن عدم التعامل مع الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون وفسخ التعاقد معها، وذلك بعد إصرارها على دعم القضية والشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني ومشاركتها بأكثر من وقفة تضامنية بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وظهرت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون مؤخرًا بعدد من المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني بمدينة نيويورك الأمريكية ونددت خلالها بالانتهاكات المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

