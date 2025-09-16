"الجونة السينمائي" يكشف عن برنامج أفلام الدورة الثامنة خارج المسابقة
كتبت- منى الموجي:
أعلن مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، عن فعاليات وأنشطة دورته الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل، وكشف عن برنامج الاختيار الرسمي (خارج المسابقة) الذي يضم مجموعة من أبرز الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية المنتظرة.
وفي بيان صحفي صادر عن "الجونة السينمائي" أكد المهرجان أن برنامجه يشهد تنوعًا يجمع بين الأفلام الروائية والوثائقية، والأعمال الأولى لمخرجين شباب وأسماء راسخة، تعكس همومًا إنسانية وتجارب جمالية متعددة، بعضها عُرض في كبرى المهرجانات العالمية وحصد جوائز مرموقة، فيما يشهد المهرجان عروضًا أولى لأفلام أخرى.
قائمة أفلام "الاختيار الرسمي – خارج المسابقة":
أحلام (جنس حب) – DREAMS (SEX LOVE)
داج يوهان هوجيرود | النرويج | روائي | 110 د
جائزة الدب الذهبي وجائزة الفيبريسي – مهرجان برلين السينمائي.
البعث – RESURRECTION
بي غان | الصين، فرنسا | روائي | 160 د
جائزة خاصة – مهرجان كان السينمائي.
حادث بسيط – IT WAS JUST AN ACCIDENT
جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورج | روائي | 102 د
السعفة الذهبية – مهرجان كان السينمائي.
الحياة المضيئة – THE LUMINOUS LIFE
جواو روزاس | البرتغال، فرنسا | روائي | 99 د
حين يصبح النهر بحرًا – WHEN A RIVER BECOMES THE SEA
بيريه ڤيلا بارثيلّو | إسبانيا | روائي | 180 د
الحيوانات في الحرب – ANIMALS IN WAR
ميروسلاف سلابوشبيتسكي وآخرون | ألمانيا، أوكرانيا | وثائقي | 97 د
بمشاركة الناشط والممثل شون بن.
دي جي أحمد – DJ AHMET
جورجي م. أونكوفسكي | مقدونيا الشمالية، التشيك، صربيا، كرواتيا | روائي | 97 د
جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة – مهرجان صندانس.
الشيطان يدخن (ويحفظ أعواد الثقاب المحترقة في نفس العلبة) – THE DEVIL SMOKES (AND SAVES THE BURNT MATCHES IN THE SAME BOX)
إرنستو مارتينيز بوتسيو | المكسيك | روائي | 97 د
جائزة أفضل عمل أول – مهرجان برلين (وجهات نظر).
صوت السقوط – SOUND OF FALLING
ماشا شيلينسكي | ألمانيا | روائي | 149 د
جائزة لجنة التحكيم – مهرجان كان (مناصفة).
قمر أزرق – BLUE MOON
ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، إيرلندا | روائي | 100 د
الدب الفضي لأفضل أداء مساعد (أندرو سكوت) – مهرجان برلين.
قيمة عاطفية – SENTIMENTAL VALUE
يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا | روائي | 129 د
الجائزة الكبرى – مهرجان كان السينمائي.
نحن نصدقك – WE BELIEVE YOU
شارلوت ديفييه، أرنو دوفيس | بلجيكا | روائي | 78 د
تنويه خاص – مهرجان برلين (وجهات نظر).
هابي بيرثداي – HAPPY BIRTHDAY
سارة جوهر | مصر | روائي | 95 د
جائزة أفضل فيلم دولي، أفضل سيناريو دولي، أفضل مخرجة – مهرجان تريبيكا.
ولنا في الخيال… حب؟ – LOVE IMAGINED
سارة رزيق | مصر | روائي | 110 د
عرض عالمي أول.
وأكد البيان أن اختيار هذه الأفلام يرسخ التزام الجونة السينمائي بدعم التنوع الفني والفكري، وإتاحة منصة لصوت السينما المستقلة والجريئة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة المهرجان كجسر ثقافي عالمي.
