"الست" الثاني و"السلم والثعبان2" الثالث في إيرادات السينما السعودية

كتب- هاني صابر:

حصدت الأفلام المعروضة بالسينمات السعودية، إيرادات في الأسبوع الأول وصلت لـ 2.6 مليون ريال‏، ووصل عدد المتفرجين إلى 41.7 ألف مشاهد

وتصدر فيلم "Avatar: Fire and Ash" المركز الأول في إيرادات السينما السعودية، ليحقق أعلى الأفلام إيرادا هذا الأسبوع.

وجاء فيلم "الست" في المركز الثاني بعد 10 أيام فقط من بدء عرضه، ليحقق إجمالي إيرادات تقارب 2.8 مليون ريال سعودي.

"الست" من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وفي المركز الثالث، حقق فيلم "السلم والثعبان2" رقمًا قياسيًا بتجاوزه حاجز نصف مليون تذكرة، وإجمالي إيرادات وصلت إلى 28 مليون ريال سعودي، ليصبح مرشح بقوة للدخول ضمن أكثر الأفلام العربية مبيعًا هذا العام في شباك التذاكر السعودي.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.