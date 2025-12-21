إعلان

أسماء أبو اليزيد تصل العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة".. صور

كتب : معتز عباس

10:06 م 21/12/2025 تعديل في 22/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اسماء ابو اليزيد في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (3)
  • عرض 4 صورة
    اسماء ابو اليزيد في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة (2)
  • عرض 4 صورة
    اسماء ابو اليزيد في عرض فيلم خريطة راس السنة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير / نادر نبيل:

حرص نجوم الفن وصناع فيلم "خريطة رأس السنة"، على حضور العرض الخاص للعمل السينمائي بإحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.

وخطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأنظار على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، وظهرت بفستان أسود قصير، يناسب الأجواء.

حضر العرض الخاص الفنانة ريهام عبدالغفور، والطفل "آسر" أحد أبطال العمل، وعدد من صناع وأبطال الفيلم.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، ومن إخراج رامي الجندي.

اقرأ أيضا..

محمد سلام: "أنا ممثل على قدي وليا حلم زي أي مواطن عربي"

بالصور| أحمد سعد يتألق في حفله الأخير بالأكاديمية البحرية

فيلم خريطة رأس السنة نجوم الفن دور العرض السينمائي أسماء أبو اليزيد ريهام عبدالغفور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات