أسماء أبو اليزيد تصل العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة".. صور

حوار| بطل "غرق" يكشف عن أصعب مشاهده ويعلق على إشادة صبا مبارك به

تصوير / نادر نبيل:

حرص نجوم الفن وصناع فيلم "خريطة رأس السنة"، على حضور العرض الخاص للعمل السينمائي بإحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.

وخطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأنظار على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، وظهرت بفستان أسود قصير، يناسب الأجواء.

حضر العرض الخاص الفنانة ريهام عبدالغفور، والطفل "آسر" أحد أبطال العمل، وعدد من صناع وأبطال الفيلم.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، ومن إخراج رامي الجندي.

اقرأ أيضا..

محمد سلام: "أنا ممثل على قدي وليا حلم زي أي مواطن عربي"

بالصور| أحمد سعد يتألق في حفله الأخير بالأكاديمية البحرية