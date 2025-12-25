تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: طلقني، خريطة رأس السنة، الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، وحققت أمس الأربعاء 24 ديسمبر 2025، إيرادات بلغت 3 ملايين و752 ألفا و334 جنيها، موزعة على النحو التالي..

طلقني

احتل فيلم طلقني المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، محققا 2 مليون 29 ألفا و606 جنيهات.

"طلقتي" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، باسم سمرة.

الست

جاء فيلم الست في المركز الثاني بعد تحقيقه 533 ألفا و975 جنيها.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الثالث فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 359 ألفا و371 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السلم والثعبان 2

ذهب المركز الرابع لفيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 353 ألفا و892 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

خريطة رأس السنة

وحصل على المركز الخامس فيلم خريطة رأس السنة، وحقق 253 ألفا و111 جنيه.

"خريطة رأس السنة" تأليف يوسف وجدي، إخراج عمرو الجندي، بطولة ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، آسر أحمد، مصطفى أبو سريع.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز السادس، محققا 180 ألفا و781 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيها إيه يعني

وحصل على المركز السابع فيلم "فيها إيه يعني" محققا 21 ألفا و406 جنيهات.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 10 آلاف و397 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

قصر الباشا

وذهب المركز التاسع لفيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه 9 آلاف و795 جنيها.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.