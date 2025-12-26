إعلان

في يومين.. إيرادات "طلقني" تتجاوز 4 ملايين جنيه

كتب : منى الموجي

11:47 ص 26/12/2025

ابطال وصناع فيلم طلقني

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر فيلم طلقني، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم رأس السنة.

وحقق الفيلم أمس الخميس 25 ديسمبر 2 مليون و447 ألفا و292 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 4 ملايين و470 ألفا و898 جنيها.

فيلم طلقني تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، باسم سمرة، بيومي فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، مصطفى أبو سريع، ياسمين رحمي ومجموعة كبيرة من الفنانين.

دور العرض السينمائي فيلم طلقني كريم محمود عبدالعزيز دينا الشربيني

