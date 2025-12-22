كريم محمود عبدالعزيز يصل العرض الخاص لفيلم طلقني

"الست" الثاني و"السلم والثعبان2" الثالث في إيرادات السينما السعودية

تصوير / إسلام فاروق:

حضر الفنان كريم محمود عبدالعزيز العرض الخاص لفيلمه الجديد "طلقني" والذي يعرض داخل مول أركان بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر.

وحرص كريم على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت، الذي شهد حضور أبطال وصناع الفيلم السينمائي.

كما حضر العرض الفنانة دينا الشربيني بطلة الفيلم، والفنان محمد محمود عبدالعزيز الذي حضر لدعم شقيقه.

أحداث فيلم طلقني

فيلم طلقني تدور أحداثه عن أزمة بين الزوجين ناتجة عن خيانات الزوج المتكررة، ويقدم "كريم" دور شخص متعدد العلاقات ويعجب بالسيدات، ما يدفع دينا لاتخاذ موقف صارم وقوي لإنهاء الزواج والطلاق.

"طلقني" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، محمد محمود، باسم سمرة، حاتم صلاح، وبيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج خالد مرعي.

وأعلن كريم محمود عبدالعزيز خلال الفترة الماضية انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، وذلك بعد تداول شائعات حول ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.