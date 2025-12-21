إعلان

بالصور.. العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بحضور صناعه

كتب : منال الجيوشي

10:03 م 21/12/2025
تصوير- نادر نبيل:

حضر عدد من صناع وأبطال فيلم "خريطة رأس السنة"، العرض الخاص للفيلم، والذي يقام بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر.

وكان من بين الحضور، الفنانة ريهام عبدالغفور، والطفل آسر حمدي، والمخرج رامي الجندي، والدكتورة سهير عبدالقادر.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة: ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي.

