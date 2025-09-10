رومانسية ورقص.. طرح برومو جديد لـ فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال"

كتب- معتز عباس:

أطلقت الشركة المنتجة البرومو التشويقي الثاني لفيلم "السلم والثعبان - لعب عيال"، بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال.

ونشرت الشركة البرومو عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "السلم والثعبان: لعب عيال، اللعبة هتبدأ قريب، اتفرجوا على الإعلان التشويقي التاني للفيلم وقولولنا فهمتوا ايه".

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم "السلم والثعبان" عُرض عام 2001، وشارك في بطولته كل من هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، مها عمار، رجاء الجداوي، وطارق التلمساني، وكان من إخراج طارق العريان.

وظهر في البرومو أبطال الفيلم، عمرو يوسف، وأسماء جلال، فدوى عابد، ظافر العابدين، حاتم صلاح، ماجد المصري سوسن بدر، وغيرهم، من تأليف أحمد حسني، طارق العريان.

اقرأ أيضا..

شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان "غالية علينا" (فيديو)

20 صورة لـ محمد فاروق شيبا مع نجوم الفن بعد القبض عليه