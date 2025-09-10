إعلان

رومانسية ورقص.. طرح برومو جديد لـ فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال"

09:58 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

عمرو يوسف وأسماء جلال في برومو السلم والثعبان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- معتز عباس:

أطلقت الشركة المنتجة البرومو التشويقي الثاني لفيلم "السلم والثعبان - لعب عيال"، بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال.

ونشرت الشركة البرومو عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "السلم والثعبان: لعب عيال، اللعبة هتبدأ قريب، اتفرجوا على الإعلان التشويقي التاني للفيلم وقولولنا فهمتوا ايه".

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم "السلم والثعبان" عُرض عام 2001، وشارك في بطولته كل من هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، مها عمار، رجاء الجداوي، وطارق التلمساني، وكان من إخراج طارق العريان.

وظهر في البرومو أبطال الفيلم، عمرو يوسف، وأسماء جلال، فدوى عابد، ظافر العابدين، حاتم صلاح، ماجد المصري سوسن بدر، وغيرهم، من تأليف أحمد حسني، طارق العريان.

اقرأ أيضا..

شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان "غالية علينا" (فيديو)

20 صورة لـ محمد فاروق شيبا مع نجوم الفن بعد القبض عليه

فيلم السلم والثعبان - لعب عيال عمرو يوسف أسماء جلال ظافر العابدين ماجد المصري سوسن بدر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه