كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو "تيزر- إعلان قصير" لفيلم "جوازة ولا جنازة" من إخراج أميرة دياب، والذي من المقرر طرحه في 24 سبتمبر بدور العرض المصرية و25 سبتمبر بمختلف أنحاء الوطن العربي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معًا في منطقة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

يُعد الفيلم التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، وأكدت الأخيرة إنها سعدت بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب، خاصة وأنها قدمت معالجة قوية للقصة التي يقدمها الفيلم، وبداية شيقة للشخصيات المتواجدة فيها، وشاركتها دينا في تقديم الطعم المصري لها.

وقالت دينا في بيان صحفي "كان لدينا العديد من جلسات العمل التي قمنا خلالها بتجربة العديد من الأمور إلى أن وصلنا إلى الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور على الشاشة قريبا".

وأضافت "الميزة في العمل مع أميرة دياب إننا نتفق على نفس الآراء وحول ما نريد تقديمه من الفيلم، وأن صانع الفيلم لابد وأن يكون له نفس الخبرة الحياتية بالإضافة إلى أنني ممتنة لها أنها جعلتني جزء من الـCreative Process لأنه من الأفضل للكاتب أن يعاين المكان الذي ستتم خلاله الأحداث، ويتعايش مع الأماكن بدلا من أن يتخيلها من العدم، لذلك كانت تجربة ممتعة بالنسبة لي بكل تفاصيلها وتعلمت فيها الكثير أيضا".

وأشارت دينا "كنا نحاول أن نوازن دائما بين ما نريد أن نقوله أو نعتمد دائما على أن الموقف وتباين الشخصيات هو ما سيكون سبب الضحك، فأشخاص من عالم يتقابلون مع أناس من عالم آخر والتفاعل بينهم سيجعل الجمهور يعيش حالة من التشويق والكوميديا".

"جوازة ولا جنازة" يضم كوكبة من أبرز الأسماء، من بينهم: نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا.