كتب - معتز عباس:

وجه الفنان سامح حسين رسالة للفنان الراحل سليمان عيد، بعد الانتهاء من تصوير فيلم "تحت الطلب".

ونشر سامح صورة له مع سليمان عيد من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وكتب: "الحمد لله فركش تصوير فيلم تحت الطلب، الله يرحمك ياحبيبي وحشتنا".

ينتمي فيلم "تحت الطلب"، إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين متباينتين في المفاهيم والرؤى حول الوجود.

ويشارك في بطولة العمل: سامح حسين، سارة الدرزاوي، سليمان عيد، سهيلة الأنور، محمد رضوان، لبنى الشيخ، يوركا، محمد صفاء، ومحمد مصطفى، الفيلم من تأليف وإخراج هاني حمدي، ومن إنتاج أحمد السبكي.

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