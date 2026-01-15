إعلان

يطرح قريبا.. هشام ماجد يطرح البوستر الرسمي لفيلم "برشامة"

كتب : هاني صابر

09:32 م 15/01/2026

هشام ماجد

طرح الفنان هشام ماجد، البوستر الرسمي لفيلم"برشامة" المقرر طرحه قريبا بالسينمات.

ونشر هشام، بوستر الفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "يوم الامتحان يتشنير المرء أو يهان.. البوستر الرسمي الأول لفيلم برشامة.. قريبا في مصر والوطن العربي".

فيلم "برشامة" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول ظاهرة الغش في المدارس.

ويشارك في بطولته هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح، ومن تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، ومن إخراج خالد دياب.

هشام ماجد بوستر برشامة

هشام ماجد فيلم برشامة فيسبوك هشام ماجد

