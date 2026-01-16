الأحد 18 يناير.. إعلان تفاصيل الدورة الـ25 للمهرجان القومي للسينما

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، يعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، والمعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بـ المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الخامسة والعشرين، وذلك في إطار الرؤية الثقافية لوزارة الثقافة لدعم صناعة السينما الوطنية وتعزيز دورها في المشهد الإبداعي المصري.

ويأتي المؤتمر للإعلان عن تفاصيل عودة المهرجان بعد توقف دام ثلاث سنوات، منذ عام 2022 ، إلى جانب الكشف عن رئيس المهرجان، وتشكيل اللجنة العليا وباقي اللجان المنظمة، في إطار السعي إلى إعادة ترسيخ مكانة المهرجان القومي للسينما بوصفه مهرجانًا وطنيًا جامعًا لكافة السينمائيين في مصر.

ويُعد المهرجان القومي للسينما المصرية أحد أعرق المهرجانات السينمائية في مصر، حيث لعب منذ انطلاقه دورًا محوريًا في دعم السينما المصرية، والاحتفاء بصُنّاعها، وإبراز التجارب السينمائية المتميزة، بما يجعله منصة أساسية لتكريم الإبداع السينمائي الوطني.

ويُعقد المؤتمر الصحفي بمقر سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، يوم الأحد الموافق 18 يناير، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.