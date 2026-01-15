قائمة أفلام مهرجان المنصورة لسينما الأطفال في دورته الأولى

تتنافس عدد من الأفلام ضمن الدورة الأولى لمهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل.

وتشهد الدورة الإولى تنافسًا قويًا ضمن ثلاث مسابقات رسمية، وهي المسابقة الدولية ومسابقة الرسوم المتحركة ومسابقة الأفلام المحلية، بالإضافة إلى مسابقة البانوراما خارج المسابقة بإجمالي أفلام وصلت إلى 90 عملاً مختلفًا .

ويشارك في المسابقة الرسمية 25 فيلمًا، بينها وثائقيات وأفلام روائية قصيرة، تمثل تجربة سينمائية متنوعة من مختلف أنحاء العالم، وتشمل قائمة الأفلام الفلسطينية: سن الغزال لـ سيف هماش، عشر دقائق أصغر لـ نسرين ياسين، وواحد واثنين ثلاثة لـ أمير حسين كشميري، ومن مصر: زينب لـ محي الدين أرسلان، تحت التعريض لـ حسام رستم، غير متصل لـ حسن البرديسي، البدو الجدد لـ منار الزوهيري، اللعيب لـ محمد أحمد الحضري، تهويدة ما بعد النوم لـ عبد الرحمن بركات، روح لـ حسن الأهواني، أحلام بنات لـ مروة الشرقاوي، 8 شمعات لـ سيف علي، وفخ العصافير لـ أحمد خليل .

أما بقية الأفلام فتمثل دولًا عربية وعالمية أخرى، منها: طالما أننا ما زلنا نحلم من تونس لـ غسان جربي، حلومة من المغرب لـ علاء الدين خراز، بلوديكس من روسيا لـ مريم خليلوفا، بانج بانج من إيران لـ بويا شاهجهاني، خيالة من السعودية لـ هاني الملا، ليدي بيرد من الهند لـ شيفي غاخر، اصوات الصمت من المغرب لـ محمد كومان، غماية من الأردن لـ جمانة دودين، لا يوجد رد من الصين لـ يانغ جيالونغ، قاهري ماهي من إيران لـ طهورة وشادي قني زاده، والخبز الأسود تشوكوروفا من تركيا لـ أونور سوريك، وتتنوع هذه الأفلام بين دراما اجتماعية، قصص ملهمة، صراعات شخصية، وقضايا إنسانية وثقافية، مقدمةً للجمهور مجموعة غنية من الرؤى الفنية والإبداعية.

كما يشارك في المسابقة الرسمية للرسوم المتحركة 25 فيلمًا وهم: Tiger and Fox: Animals grieve their loss too – فرنسا، Orange Tree – روسيا، Children of Barzagh – الإمارات، Once upon a time there was a mountain – روسيا، One Gold Coin – A Robin Hood story – فنلندا، Pappuvinte Paalappu – الهند، Quokka – أوكرانيا، How a Giraffe and a Raccoon Saved the Moon – روسيا، The Elephant Who Wasn't the Last – بولندا، The Forbidden Fruit – فرنسا.

كما يشارك أفلام Toy Box – فرنسا، Big – فرنسا، INVESTIGATION – المغرب، Taif – مصر، My Neighbor – مصر، The bitter orange – مصر، Leil – مصر، Quarter to seven – مصر، Hope – مصر، Burden Of Light – مصر، Remnant – الأردن، Son – كازاخستان / روسيا، The Adventures of lost time – البرازيل، Once upon a starry night – البرتغال / روسيا، Dungeons & Television – اليابان .

ويشارك في مسابقة الأفلام المحلية 22 عملًا، جاءت على النحو التالي: الحضارة والثقافة، أنا مش مختلف، المواجهة، أنتيكا، حكايات من الدمار، لا للتنمر، مخاوف، رحلة بلاستيك، أنقذوا أرضنا، عيشها صح، مو صلاح، حكايتنا، النيل يجمعنا، مكتبة المدرسة، قرية الأنغام، نادي الأبطال المضيئة، حلوان.. ليه؟، أمل، انعكاس، The TED، الرسالة الأخيرة، والمزرعة.

ويقدم مهرجان المنصورة السينمائي في بانورامته مجموعة مميزة من الأفلام القصيرة والوثائقية تصل الى 18 فيلمًا تعكس تجارب إنسانية وثقافية متنوعة من دول عربية وعالمية، فمن بين هذه الأفلام، جزر فلسطين لنور بن سالم وجوليان مينانتاو (فرنسا، الأردن) الذي يروي قصة فتاة فلسطينية تخطط لإسعاد جدها المكفوف، وحديقة الحيوان لطارق ريماوي (الأردن، ألمانيا) عن صداقة طفل ونمر صغير وسط مخلفات الحرب، والهرم لمحمد غزالة من مصر الذي يحاول فيه مصري قديم بناء هرم مقلوب، وهو وهي لسعد بدر (مصر) فيلم رسوم متحركة قصير يعكس الصراعات اليومية بين الرجل والمرأة بطريقة مرحة، وحكاية عروسة لحنان الشيمي (مصر) وثائقي عن فن العرائس في مصر.

كما تتضمن القائمة أفلامًا عالمية أخرى مثل 100 ثانية لأرسين أراكليان (أرمينيا) الذي يتناول قدرة الأطفال على تغيير رؤيتنا للعالم، والوشاح الأحمر: قصة أمل أرميني لمايكل كيو سيبالوسك (الولايات المتحدة) الذي يسلط الضوء على الصمود والعمل الإنساني عبر الإبادة الجماعية للأرمن، وقصة السكر ليوني غودمان (الولايات المتحدة) حول أضرار السكر والأطعمة المصنعة، وصنع بإتقان لجوزيف هوه (أستراليا) فيلم رسوم متحركة حائز على جوائز، وأبواب لجوزية اسيمبليا (البرتغال) رحلة مليئة بالمغامرات، إضافة إلى مجموعة أفلام مصرية مثل مسارات آمنة لمريم عبدالرحمن، روح الإرادة لمنار الزوهيري، الحق العرض للسيد محمد إبراهيم، وحساء الطوب لمحمد رضا، التي تناقش قضايا اللاجئين، قوة العزيمة، حماية البيئة، وأهمية التعاون والمشاركة .

ويُقام مهرجان المنصورة لسينما الأطفال في دورته الأولى برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية ونقابة السينمائيين والمجلس القومي للطفولة والأمومة ونادي جزيرة الورد بالمنصورة .