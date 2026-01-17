القومي للسينما يعرض مجموعة أفلام عن المرأة والرجل في الهناجر

كتبت-سهيلة أسامة:

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما المرأة والذي يقام تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي يوم الاثنين الموافق 19 يناير بالهناجر بدار الأوبرا المصرية ، في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار اهتمامه بدعم السينما المستقلة وفتح مساحات للحوار حول القضايا الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالمرأة والرجل

يتضمن البرنامج عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تتناول صراعات الفرد مع الذات والأسرة والمجتمع من زوايا نفسية واجتماعية وإنسانية متنوعة حيث يعرض فيلم كنت أنا إخراج عبدالرحمن إكرام والذي يستعرض رحلة مراد في صراعه مع ضغوط الحياة والقطيعة الأسرية وهروبه من واقع مأزوم يقوده إلى مواجهة الذات في قلب الصحراء وقد شارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية في البرازيل والهند وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية



كما يعرض فيلم كان نفسي الذي يتناول معاناة شاب من اضطرابات نفسية منذ الطفولة تنعكس على تفاصيل حياته اليومية في إطار إنساني يمزج بين الألم والأمل وقد حصل الفيلم على 12 جائزة من مهرجانات محلية ودولية من بينها مهرجان القاهرة للفيلم القصير والمركز الكاثوليكي للسينما ومهرجانات دولية في فنلندا وتونس وبنين إلى جانب جوائز لجنة التحكيم الخاصة في مهرجانات دولية بالعراق

ويشمل البرنامج فيلم تحت شجرة التفاح سيناريو وإخراج محمد علاء والذي يرصد تحولات امرأة تكتشف هشاشة حياتها بعد سنوات من الأمان الزائف لتبدأ رحلة قاسية نحو اكتشاف الذات وقد عُرض الفيلم في المهرجان المصري الأمريكي بنيويورك

كما يعرض فيلم توبة الذي يناقش علاقة مدرس بتلميذ يعاني من القسوة الأسرية حيث يتقاطع مصيرهما في رحلة تعلم متبادلة حول التغيير والمسؤولية



ويُختتم البرنامج بفيلم بعد فوات الأوان تأليف وإخراج أمير العشري والذي يتناول فكرة أن كل شيء يمكن إصلاحه لكن الزمن لا يعود إلى الوراء في معالجة إنسانية عميقة لفكرة الندم والفرص الضائعة



يأتي نادي سينما المرأة ضمن أنشطة المركز القومي للسينما الهادفة إلى تسليط الضوء على قضايا المرأة والرجل من خلال السينما وفتح باب النقاش مع الجمهور وصناع الأفلام حول القيم الإنسانية والاجتماعية التي تطرحها هذه الأعمال