يُعرض في "القاهرة السينمائي".. تعرف على قصة "ثريا حبي" وكواليس صناعته

يشارك الفيلم الوثائقي اللبناني "ثريا حبي" إخراج نيكولا خوري، في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر الجاري.

الفيلم اللبناني يتناول حياة فنانة لبنانية وعلاقتها بزوجها المخرج الراحل مارون بغدادي (الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 1991 عن فيلمه خارج الحياة).

قصة الفيلم

بين الأرشيف وتأملات الذاكرة تعود الراقصة والممثلة ثريا بغدادي إلى حياتها مع زوجها الراحل المخرج مارون بغدادي، لتكتشف الجمال الموجع للحب، الذي يستمر حتى في صمت الغياب.

وبحسب بيان صحفي صادر عن القائمين على الفيلم، يدعو "ثريا حبي" الجمهور إلى التوغل في العالم الخاص لثريا بغدادي، عالم يفيض بالرقص والتأمل والذكريات عالم لا يزال نابضا بحضور زوجها الراحل المخرج اللبناني الكبير مارون بغدادي.

بدأت قصتهما عام 1981، أثناء تصوير فيلم حروب صغيرة، في بيروت الممزقة بالحرب، حيث أدت ثريا الدور الرئيسي، وبعد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي انتقلا إلى باريس، وعاشا معا حياة جديدة، لكن في ديسمبر من عام 1993 رحل مارون فجأة وبشكل غامض، بينما كان ثريا تنتظر مولودهما الثالث.

كلمة المخرج

نيكولا خوري، مخرج مستقل مقيم في بيروت، وفي الملف الصحفي للفيلم قال عنه: في ديسمبر 2021، حضرت عرضا في بيروت لفيلم مرمم من أعمال مارون بغدادي، توقعت فقط أن استعيد إرث مخرج لطالما أحببته، لكن ما أثر فيّ حقا كان الحضور الصامت لزوجته ثريا بغدادي، التي جاءت إلى العرض بعد ثلاثين عاما من رحيل مارون المأساوي.

وتابع "كان في حضورها شيء آسر، مزيج من الأناقة والغموض والقوة الهادئة، شعرت بانجذاب نحوها ليس فقط بوصفها زوجة شخصية أسطورية بل كامرأة تحمل حكايتها الخاصة، تواصلت معها في باريس، وما بدأ كمحادثة بسيطة تحول إلى حوار متدرج ومتشعب بين جيلين: جيلها وجيلي".

وأضاف خوري "من خلال سلسلة من اللقاءات المسجلة عبر الانترنت طرحنا أسئلة تتجاوز الزمان والمكان: هل الحب أسطورة أم امرأة؟ ملاذ أم سجن؟ هل هو طريق للانصهار أم قوة تدفعنا للنهوض من جديد؟.. فوق كل شيء كان هذا الفيلم دعوة لثريا لتستعيد السرد الذي يخصها وحدها ومع عودتها إلى أرشيفها وذكرياتها وصمت المسافات بينها بدأت تتحول وتعيد اكتشاف ذاتها".

تفاصيل العمل

فيلم وثائقي طويل مدة العرض 77 دقيقة، ناطق باللغتين: الفرنسية والعربية، مترجم إلى: الإنجليزية، الفرنسية، العربية. "ثريا حبي" كتابة وإخراج نيكولا خوري، وبطولة ثريا بغدادي، والكتابة بالتعاون مع ثريا بغدادي ورسائل مارون بغدادي.

الفيلم من إنتاج جانا وهبة (The Attic Productions) وبمشاركة في الإنتاج من آية البلوشي، مارين فيايان، وثريا بغدادي. تولّت شيرين دبس المونتاج، وآلان دونيو إدارة التصوير.