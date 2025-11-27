تصوير- منى الموجي:

نظم المنتج صفي الدين محمود، عرضا خاصا لفيلمه "ولنا في الخيال.. حب" للنقاد والصحفيين، وأقيم بعد انتهائه مؤتمر صحفي، أدارته الكاتبة الصحفية علا الشافعي، بحضور: النجم أحمد السعدني، والفنانة مايان السيد، الموسيقار خالد حماد، مهندس الديكور حمزة طه.

عوالم مختلفة

وقال مهندس الديكور حمزة طه، إنه كان يشعر بالخوف في البداية، من ألا ينفق المنتج صفي الدين محمود بشكل جيد على العمل.

وتابع "كنت خايف يبقى بخيل، خاصة وأن الفيلم فيه تفاصيل كتير، وفيه عوالم مختلفة: مسرح، أوبرا، ديكورات، كنت قلقان لأنه أول تجربة ليا وأول تجربة لـ سارة رزيق كمخرجة، بس بعد الشغل لقيت (ريد ستار) بتدعم الفيلم وكانت موجودة وعملت كل اللي أنا محتاجه، وكان فرصة حلوة يكون أول فيلم ليا بالشكل ده".

"ولنا في الخيال.. حب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، عن دكتور في أكاديمية الفنون، وعلاقته بطالب وطالبة بينهما قصة حب. الفيلم هو أول عمل روائي طويل لـ سارة رزيق كمؤلفة ومخرجة، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق.