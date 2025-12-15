استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، فيلم "الست" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع عدد كبير من الأفلام، بينها: ولنا في الخيال حب، السلم والثعبان.. لعب عيال، فيها إيه يعني، السادة الأفاضل، قصر الباشا، أوسكار.. عودة الماموث.

حقق الفيلم أمس الأحد 14 ديسمبر خامس أيام عرضه في "السينمات" إيرادا بلغ مليونا و524 ألفا و286 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام 10 ملايين و780 ألفا و323 جنيها.

"الست" يحكي سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ويركز على أبرز مراحل حياتها، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة: منى زكي، وكوكبة من نجوم الفن، بينهم: نيللي كريم، أمينة خليل، محمد فراج، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، أحمد أمين، تامر نبيل، عمرو سعد، أحمد خالد صالح.