إعلان

في خمسة أيام.. إيرادات فيلم "الست" تقترب من 11 مليون جنيه

كتب : منى الموجي

10:30 م 15/12/2025

فيلم الست

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، فيلم "الست" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع عدد كبير من الأفلام، بينها: ولنا في الخيال حب، السلم والثعبان.. لعب عيال، فيها إيه يعني، السادة الأفاضل، قصر الباشا، أوسكار.. عودة الماموث.

حقق الفيلم أمس الأحد 14 ديسمبر خامس أيام عرضه في "السينمات" إيرادا بلغ مليونا و524 ألفا و286 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام 10 ملايين و780 ألفا و323 جنيها.

"الست" يحكي سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ويركز على أبرز مراحل حياتها، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة: منى زكي، وكوكبة من نجوم الفن، بينهم: نيللي كريم، أمينة خليل، محمد فراج، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، أحمد أمين، تامر نبيل، عمرو سعد، أحمد خالد صالح.

فيلم الست ايرادات فيلم الست شباك التذاكر دور العرض السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء