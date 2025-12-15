تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، وحققت أمس الأحد 14 ديسمبر 2025، إيرادات بلغت 3 ملايين و653 ألفا و865 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

الست

احتل فيلم الست المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و524 ألفا و286 جنيها.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الثاني فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 847 ألفا و123 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السلم والثعبان 2

ذهب المركز الثالث لفيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 774 ألفا و475 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز الرابع، محققا 332 ألفا و245 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيها إيه يعني

وحصل على المركز الخامس فيلم "فيها إيه يعني" محققا 76 ألفا و862 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 58 ألفا و808 جنيهات.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

قصر الباشا

وذهب المركز السابع لفيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه 40 ألفا و66 جنيها.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.