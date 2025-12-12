طرحت الشركة المنتجة لفيلم "إن غاب القط" الإعلان الرسمي استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

أعاد النجم آسر ياسين بطل العمل، نشر الإعلان عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وكتب: "فيلم إن غاب القط يوم ٣١ ديسمبر في مصر بجميع دور العرض و٨ يناير في الوطن العربي، حقيقي تعبنا علشان نعمل فيلم يعجبكوا ويضحكوا في السنة الجديدة، يارب يعجبكوا ".

كواليس فيلم "إن غاب القط"

تدور أحداث الفيلم حول سرقة لوحة شهيرة من أحد المتاحف تؤدي إلى صراع غير متوقّع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف، وفي خضم ذلك، تنشأ علاقة حب غير مألوفة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل، تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح.

أعمال ينتظر عرضها آسر ياسين قريبا

يشارك الفنان آسر ياسين بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، ومسلسل "اتنين غيرنا" وتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني، تأليف رنا أبو ريش، إخراج خالد الحلفاوي.

