افتتح اليوم الأول من فعاليات الدورة 36 لـ أيام قرطاج السينمائية الأحد 14 ديسمبر 2025 بمعرضين خصص الأول للسينما الأرمينية بينما يحتفي الثاني بمسيرة المخرج المالي الكبير سليمان سيسيه، وذلك بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وبحضور كل من مدير الدورة محمد طارق بن شعبان، المخرجة الأرمينية اينا مخيتاريان، ابنة سليمان سيسيه المخرجة فاتو سيسيه وعدد من ضيوف المهرجان وصناع الأفلام.

طبعا أرمينيا

بعنوان "طبعا أرمينيا" وثق المعرض مسار أكثر من 100 عام من سينما أرمينيا عبر مجموعة من ملصقات الأفلام من ثلاثينيات القرن العشرين إلى اليوم.

يستعرض المعرض عبر رحلة بصرية وتصميم للفنان البصري أمان الله عكجة سينما شاعرية فلسفية عميقة عن: الهوية، المنفى والثقافة الأرمينية من خلال معلقات مرممة بعناية وفيديو عن أهم الأعمال السينمائية الأرمينية الخالدة في الذاكرة.

سينما تحت المجهر

يأتي الاحتفاء بالسينما الأرمينية ضمن فعاليات قسم "سينما تحت المجهر" ويضم إلى جانب معرض "طبعا أرمينيا" (من 14 إلى 19 ديسمبر 2025 بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر) عروضا لأفلام ضمن برمجة الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية وماستر كلاس للمخرجة تمارا ستيبانيان عن السينما الأرمينية وتساؤلات الهوية، تُقام يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.

سليمان سيسيه

المعرض الثاني تم تخصيصه لـ سليمان سيسيه وحمل عنوان "أركيولوجيا (اللا) مرئي" الضوء في سينما سيسيه، ويعد بمثابة عبور حسي داخل عالم مخرج فتح عبر سينماه مسارات بين الواقع ومالا يرى.

وعبرت المخرجة فاتو سيسيه عن امتنانها لهذا التكريم كاشفة عن عمق رؤية المعرض لتصور والدها الصوفي للفضاء والضوء، وعرضت على إثر تدشين معرض "أركيولوجيا (اللا) مرئي" فيلم "تحية ابنة لوالدها" وتستعرض عبره فاتو سيسيه طفولة والدها، شبابه، عمله في السينما وعلاقته بالعائلة والأصدقاء.

البرنامج التكريمي

ومن أبرز فعاليات اليوم الأول للدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية: افتتاح البرنامج التكريمي المخصص للمخرج التونسي محمود بن محمود من خلال عرض فيلم "قوايل الرمان" (1999) الفيلم الذي يتبع حكاية وحيد حيدر وابنته بعد عودتهما لتونس وصدمة الحياة في بلد تغيرت ملامحه.

ويشمل برنامج تكريم محمود بن محمود الحائز على التانيت الذهبي عن فيلمه الروائي الطويل "فتوة" سنة 2018 عرض عدد من أفلامه على امتداد فترة المهرجان مع تنظيم ماستر كلاس يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بقاعة المبدعين الشبان.

كلوديا كاردينالي

وشهد اليوم الأول أيضا العرض التكريمي للممثلة العالمية كلوديا كاردينالي التي رحلت في 23 سبتمبر 2025 من خلال عرض فيلم "سلسلة من ذهب" (1956) لمصطفى الفارسي وروني فوتييه، فيلم لطفي البحري "كلوديا كاردينالي الجمال والبهاء" (2025) وفيلم "كلوديا كاردينالي أجمل إيطالية في تونس" لمحمود بن محمود (1994).

السينما الفلبينية

وافتتحت الأحد 14 ديسمبر 2025 فعالية الاحتفاء بالسينما الفلبينية بحضور رودريكو سي. أتينزا القائم بأعمال سفارة الفلبين بتونس ولياندرو لويز س. مانانتان، قنصل الفلبين ومدير الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية محمد طارق بن شعبان.