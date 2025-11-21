أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، فوز فيلم "كان ياما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza) للمخرجين طرزان وعرب ناصر، بجائزة أفضل فيلم عربي طويل، التي تمنح للمنتج وتُقدر قيمتها بـ10,000 دولار مقدمة من Watch It.

فريق الفيلم يتسلم الجائزة

وتسلم فريق الفيلم التكريم، في غياب المخرجين عرب وطرزان ناصر، وقال الكاتب عامر ناصر المشارك في كتابة الفيلم: "شكرا لأستاذ حسين فهمي ولكل القائمين على هذا المهرجان العظيم، الفيلم والمكان هو غزة اتكلمنا عن غزة لأنها المكان الذي تعرض لأبشع إبادة مرت على مر العصور والتاريخ، لكن برغم كل اللي صار وما يعيشونه حتى اليوم وأنا حضرت ما يقرب من عام ونصف من الحرب، إلا أن الإنسان الغزاوي رفض يترك أرضه وتمسك فيها وصمد وكافح، بنتكلم في الفيلم عن الإنسان اللي دايما يرتبط بالمكان".

وتابع "نهدي الجائزة لأم الفنان مجد عيد، وطرزان وعرب قالوا إن الفيلم اخد جايزة حب الجمهور المصري، وأنها هدية لمدير التصوير أحمد الدنف واحد من المصورين في غزة، اللي عمل فيلم في ظروف صعبة في ظل الإبادة، والفيلم وصل لهنا لكن هو مقدرش يوصل، نهدي الفيلم لصوت هند رجب، لعائلتي ولـ غزة ووالدة مجد عيد، ولكل من كافح وتمسك بهذه الأرض في الشمال أو الجنوب".

لجنة التحكيم

ضمت لجنة تحكيم الجائزة كل من المخرج المصري كريم الشناوي، والمخرج السعودي وائل أبو منصور، والمنتجة الأردنية رولا ناصر.

"كان ياما كان في غزة" فيلم روائي طويل من إنتاج فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، والأردن، وتبلغ مدته 87 دقيقة. تدور أحداثه في غزة عام 2007.