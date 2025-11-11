إعلان

بحضور عمرو دياب.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"

كتب - معتز عباس:

12:18 ص 11/11/2025
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    رانيا يوسف وزوجها في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2
    رانيا يوسف وزوجها في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2
    عمرو دياب في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2
    عمرو دياب في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2
    عمرو دياب يصل العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    عمرو دياب يصل العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    عمرو يوسف في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    عمرو يوسف وكندة علوش واسماء جلال في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''
    العرض الخاص لفيلم ''السلم والثعبان 2''

انطلق مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2، في إحدى السينمات الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، بحضور أبطال العمل السينمائي وصناعه، وعدد من نجوم الفن.

حرص النجم عمرو دياب على حضور العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان : لعب عيال" ودعم صديقه الفنان عمرو يوسف.

وشهدت السجادة الحمراء حضور ، عمرو يوسف، أسماء جلال، كندة علوش، المخرج طارق العريان، عمرو دياب، رانيا يوسف وزوجها، وآخرين.

ويشارك في بطولة فيلم "السلم والثعبان : لعب عيال"، أسماء جلال، عمرو يوسف، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم، إخراج طارق العريان، والمقرر عرضه في سينمات مصر 11 نوفمبر.

السلم والثعبان 2 لعب عيال عمرو دياب عمرو يوسف رانيا يوسف أسماء جلال

