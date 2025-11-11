بحضور عمرو دياب.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"

انطلق مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2، في إحدى السينمات الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، بحضور أبطال العمل السينمائي وصناعه، وعدد من نجوم الفن.

حرص النجم عمرو دياب على حضور العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان : لعب عيال" ودعم صديقه الفنان عمرو يوسف.

وشهدت السجادة الحمراء حضور ، عمرو يوسف، أسماء جلال، كندة علوش، المخرج طارق العريان، عمرو دياب، رانيا يوسف وزوجها، وآخرين.

ويشارك في بطولة فيلم "السلم والثعبان : لعب عيال"، أسماء جلال، عمرو يوسف، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم، إخراج طارق العريان، والمقرر عرضه في سينمات مصر 11 نوفمبر.

