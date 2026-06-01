إعلان

آخرهم سامح صفوت وفيفي عبده.. نجوم الفن في المستشفى

كتب : منال الجيوشي

10:00 ص 01/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد ثروت_5
  • عرض 5 صورة
    فريدة سيف النصر_3
  • عرض 5 صورة
    فيفي عبده_4
  • عرض 5 صورة
    سامح صفوت_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعاني عدد من نجوم الفن، من أزمات صحية، استلزمت نقلهم المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.

مصراوي يعرض لكم أبرز نجوم الفن الذين نقلوا المستشفى مؤخرا:

فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده، نشرت أمس الأحد عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لها من المستشفى، بعد تعرضها لكسر في قدمها، استلزم وضعها في الجبس.

سامح صفوت

الفنان الشاب سامح صفوت، الشهير بـ "عزالدين" نقل المستشفى خلال الفترة الماضية، وقام بإجراء عدد من الفحوصات والأشعة بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أيام.

سامي عبدالحليم

طالبت الفنانة منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبدالحليم، بالدعاء لزوجها، بعد نقله مرة أخرى للمستشفى منذ أيام، إثر تعرضه لجلطة في المخ.

محمد ثروت

المطرب الكبير محمد ثروت، خضع لعملية استئصال المرارة منذ أيام، وبعد تعافيه قرر الأطباء خروجه من المستشفى.

فريدة سيف النصر

الفنانة فريدة سيف النصر، نشرت صورة لها في وقفة عرفات، من داخل المستشفى، وكشفت أنها تخضع لتحاليل وأشعة، وطالبت جمهورها بالدعاء لها قائلة: "ادعولي ماتطلعش جلطة".

اقرأ أيضا:

سلمى أبو ضيف بدون مكياج و انغام بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

تركي آل الشيخ يشيد بفيلم أسد.. ومحمد رمضان: "كل اللي اتقال إشاعات أسد و7dogs أخوات"

سامح صفوت سامي عبدالحليم فيفي عبده محمد ثروت

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حكم نهائي وبات.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
حوادث وقضايا

حكم نهائي وبات.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
إجازة أسبوعين.. لماذا تغلق محلات الجزارة أبوابها بعد عيد الأضحى؟
اقتصاد

إجازة أسبوعين.. لماذا تغلق محلات الجزارة أبوابها بعد عيد الأضحى؟
لماذا اختلفت نسخة محمد صلاح الأوروبية عن منتخب مصر؟ تحليل رقمي
رياضة عربية وعالمية

لماذا اختلفت نسخة محمد صلاح الأوروبية عن منتخب مصر؟ تحليل رقمي
"الأزمات تلاحق الأبيض".. إبراهيما نداي يرفض طلب الزمالك بشأن مستحقاته
رياضة محلية

"الأزمات تلاحق الأبيض".. إبراهيما نداي يرفض طلب الزمالك بشأن مستحقاته

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد