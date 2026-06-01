يعاني عدد من نجوم الفن، من أزمات صحية، استلزمت نقلهم المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.

مصراوي يعرض لكم أبرز نجوم الفن الذين نقلوا المستشفى مؤخرا:

فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده، نشرت أمس الأحد عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لها من المستشفى، بعد تعرضها لكسر في قدمها، استلزم وضعها في الجبس.

سامح صفوت

الفنان الشاب سامح صفوت، الشهير بـ "عزالدين" نقل المستشفى خلال الفترة الماضية، وقام بإجراء عدد من الفحوصات والأشعة بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أيام.

سامي عبدالحليم

طالبت الفنانة منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبدالحليم، بالدعاء لزوجها، بعد نقله مرة أخرى للمستشفى منذ أيام، إثر تعرضه لجلطة في المخ.

محمد ثروت

المطرب الكبير محمد ثروت، خضع لعملية استئصال المرارة منذ أيام، وبعد تعافيه قرر الأطباء خروجه من المستشفى.

فريدة سيف النصر

الفنانة فريدة سيف النصر، نشرت صورة لها في وقفة عرفات، من داخل المستشفى، وكشفت أنها تخضع لتحاليل وأشعة، وطالبت جمهورها بالدعاء لها قائلة: "ادعولي ماتطلعش جلطة".

