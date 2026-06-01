حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن الظرف الحالي يفرض استثمار الفرصة المتاحة لإنجاز تفاهم سريع بين الجانبين.

وأوضح ماكرون، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" مساء الأحد، أنه أجرى اتصالات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه نقل الرسالة ذاتها إلى جميع القادة الذين تواصل معهم، ومفادها ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الوقت مناسب لاغتنام هذه الفرصة.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ومن دون أي شروط مسبقة، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وأضاف أن المرحلة التالية ينبغي أن تشمل استكمال المشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وقوي يتناول ملفات أخرى، وفي مقدمتها البرامج النووية والصاروخية الباليستية، إضافة إلى قضايا الاستقرار الإقليمي.

Je me suis entretenu avec le Prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salman, le Sultan d’Oman Haïtham Bin Tariq, le Président émirien Mohammed Ben Zayed et le Président égyptien Abdefattah Al Sissi.



À tous, je porte le même message : il est essentiel qu’un accord… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2026

ولفت إلى أن فرنسا مستعدة للاضطلاع بدور كامل في هذا المسار، سواء عبر المساهمة في استئناف حركة الملاحة البحرية من خلال البعثة الدولية المستقلة التي أُنشئت بالتعاون مع المملكة المتحدة، أو من خلال دعم المناقشات المتعلقة بالملف النووي بما تمتلكه من خبرات وإمكانات، فضلاً عن الإسهام في بناء إطار أمني إقليمي بالتنسيق مع الشركاء الذين شاركوا في الجهود خلال الأشهر الماضية.

وفي ما يتعلق بالوضع الإقليمي، شدد ماكرون على أن تحقيق الاستقرار يجب أن يبدأ من لبنان، معتبراً أن إنهاء المواجهات يتطلب وقف إطلاق النار بشكل كامل وإسكات جميع الأسلحة بصورة نهائية.

وأكد الرئيس الفرنسي أن التصعيد الخطير الجاري في جنوب لبنان لا يمكن تبريره، مجدداً التزام بلاده بمواصلة دعم السلطات اللبنانية في مساعيها الرامية إلى استعادة سيادة الدولة والحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية.