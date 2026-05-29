يواصل فيلم 7Dogs بطولة النجم كريم عبدالعزيز، تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك، منذ طرحه قبل ثلاثة أيام متفوقا على باقي أفلام الموسم، وهي: فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، فيلم إذما.

إيرادات فيلم 7Dogs

وحقق الفيلم في ثان أيام العيد أمس الخميس 28 مايو، إيرادا بلغ 26 مليونا و282 ألفا و408 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 58 مليونا و161 ألفا و820 جنيه.

الفيلم استقبلته دور العرض السينمائي في وقفة عيد الأضحى، وحقق في أول أيامه 6 ملايين و672 ألفا و938 جنيها، وفي أول أيام العيد بلغ إيراده اليومي 25 مليونا و206 آلاف و474 جنيها.

فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، سيد رجب، ناصر القصبي، ومجموعة كبيرة من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

