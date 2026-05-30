سينما "سيتي ستارز" تصدر بيانا توضيحيا بشأن ما حدث مع فيلم "أسد"

أصدرت سينما سيتي ستارز، بيانا صحفيا منذ قليل، بعد تداول فيديو من داخل لوبي السيما وقيام أحد الأشخاص بإدعاء أكاذيب تخص الأفلام السينمائية المعروضة حاليا بدور العرض.

رد سينما سيتي ستارز

وجاء في البيان الصادر من السينما والذي نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، الآتي: "فؤجئنا بقيام أحد الرواد بنشر مقطع فيديو من داخل لوبي سينما سيتي ستارز بدون وجه حق وبدون الحصول على موافقة من إدارة السينما، وإدعى علي خلاف الحقيقة أن حفلة ١ صباحا لفيلم أسد كانت كامل العدد، وفيلم سڤن دوجز كان أحد قاعاته لم تكمل النصف".

وتابع البيان: "ويشير الى أنها شبه فارغة مدعيا الاستغراب عن سبب عدم زيادة قاعات فيلم أسد.. نظرا لتكدس الجماهير الراغبة في مشاهدة الفيلم ونظرا لادعائاته الكاذبة ننشر سعة كل قاعة".

سعة قاعات أفلام عيد الأضحى

وأضاف البيان: "فيلم أسد عدد التذاكر المباعة ٢٤٦ سعة القاعة ٢٩١ مقعد .. فيلم الكلام على إيه عدد التذاكر المباعة ٢٥٠ سعة القاعة ٢٩١ مقعد .. فيلم سڤن دوجز عدد التذاكر المباعة ٨٩٠ ٤ قاعات بإجمالي ٩٣٨ مقعد .. فيلم إذما عدد التذاكر المباعة ١١٨ سعة القاعة ٢٢٣ مقعد".

وأختتم البيان: "وتحتفظ إدارة السينما بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد ناشر هذا الفيديو لقيامة بنشر أخبار كاذبة ولتصويره الرواد دون علمهم أو موافقتهم على ذلك".

