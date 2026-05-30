يواصل فيلم 7Dogs تحقيق أرقاما قياسية في شباك التذاكر بالوطن العربي، وكشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية من خلال بيان صحفي عن وصول إيراداته لـ 6,115,980 دولارًا بعد ثلاثة أيام من عرضه.

وجاء في البيان أن إجمالي التذاكر المباعة وصل إلى 887,715 تذكرة على مستوى العالم العربي، ليحافظ على صدارته للأفلام الأكثر مشاهدة.

حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

كان صنّاع الفيلم وأبطاله احتفلوا بطرحه من خلال عرض خاص ضخم أقيم في مصر، بحضور كوكبة من نجوم وصنّاع الفن من مختلف أنحاء العالم، من بينهم: النجم العالمي جيسون ستاثام والعارضة والممثلة روزي هنتنغتون وايتلي، النجم الأمريكي مارتن لورانس، والنجم الدنماركي جيانكارلو إسبوزيتو، إلى جانب المخرج بلال فلاح والمخرج عادل العربي، عمرو دياب، أنغام، ليلى علوي، إلهام شاهين، الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الإعلامي عمرو أديب، إياد نصار، يوسف الشريف، فيفي عبده، منى زكي، أحمد حلمي.

قصة فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة.

