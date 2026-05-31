يواصل النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد عز تحقيق أرقاما قياسية غير مسبوقة بفيلمها 7Dogs، والذي يواصل تصدره قائمة إيرادات شباك التذاكر السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك، وحقق أمس السبت 30 مايو رابع أيام العيد إيرادا بلغ 21 مليونا و630 ألفا و101 جنيه.

إيرادات فيلم 7Dogs

الفيلم طُرح في وقفة عيد الأضحى ونجح في التفوق على باقي أفلام الموسم، ووصلت إيراداته مع انتهاء رابع أيام العيد: 104 ملايين و305 آلاف و971 جنيها، وسط إقبال جماهيري وإشادات واسعة بمستوى الإنتاج والأكشن.

الفيلم حقق في يومه الأول 6 ملايين و672 ألفا و938 جنيها، وفي أول أيام العيد بلغ إيراده اليومي 25 مليونا و206 آلاف و474 جنيها، وفي ثاني أيام العيد نجح في تحقيق 26 مليونا و282 ألفا و408 جنيهات، كما حقق يوم الجمعة 29 مايو 24 مليونا و675 ألفا و870 جنيها.

فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs يجمع لثاني مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز في بطولة سينمائية مشتركة، بعد تقديمهما فيلم كيرة والجن، ويشارك في بطولته مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، سيد رجب، ناصر القصبي، ومجموعة كبيرة من النجوم من مختلف أنحاء العالم، فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح.

اقرأ أيضا

20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟

تحت شعار "كامل العدد".. أنغام وسط حضور جماهيري كبير في الرياض