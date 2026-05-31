بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز.. فيلم 7Dogs يدخل نادي الـ100 مليون

كتب : منى الموجي

11:29 ص 31/05/2026 تعديل في 03:00 م

بوستر فيلم 7dogs

يواصل النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد عز تحقيق أرقاما قياسية غير مسبوقة بفيلمها 7Dogs، والذي يواصل تصدره قائمة إيرادات شباك التذاكر السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك، وحقق أمس السبت 30 مايو رابع أيام العيد إيرادا بلغ 21 مليونا و630 ألفا و101 جنيه.

الفيلم طُرح في وقفة عيد الأضحى ونجح في التفوق على باقي أفلام الموسم، ووصلت إيراداته مع انتهاء رابع أيام العيد: 104 ملايين و305 آلاف و971 جنيها، وسط إقبال جماهيري وإشادات واسعة بمستوى الإنتاج والأكشن.

الفيلم حقق في يومه الأول 6 ملايين و672 ألفا و938 جنيها، وفي أول أيام العيد بلغ إيراده اليومي 25 مليونا و206 آلاف و474 جنيها، وفي ثاني أيام العيد نجح في تحقيق 26 مليونا و282 ألفا و408 جنيهات، كما حقق يوم الجمعة 29 مايو 24 مليونا و675 ألفا و870 جنيها.

فيلم 7Dogs يجمع لثاني مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز في بطولة سينمائية مشتركة، بعد تقديمهما فيلم كيرة والجن، ويشارك في بطولته مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، سيد رجب، ناصر القصبي، ومجموعة كبيرة من النجوم من مختلف أنحاء العالم، فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح.

موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل بالجيزة 2026
العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
أسهل 10 دول للهجرة والإقامة في 2026.. بينها البرتغال واليونان
تبدأ من 140 جنيهًا.. تخفيض 50% على اشتراكات المونوريل لموظفي العاصمة
وزير الكهرباء لمصراوي: تسريع توفيق أوضاع العدادات الكودية لأصحاب "نموذج 8"
