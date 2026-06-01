تشهد مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، تقلبات في الأحوال الجوية نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة في مختلف أنحاء المحافظة.

ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح في جنوب سيناء

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن مدن جنوب سيناء سجلت ارتفاعًا في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية نتيجة زيادة معدلات الرطوبة، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار ومعتدل ليلًا.

رفع حالة الطوارئ في جنوب سيناء

وأوضح المركز أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة بالتزامن مع نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

إجراءات لتأمين الطرق الدولية

وأشار إلى التنسيق الكامل مع رؤساء المدن وإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة السير على الطرق الدولية، حفاظًا على سلامة المواطنين والمسافرين من وإلى المحافظة.

كما جرى تكثيف الحملات المرورية للحد من السرعات الزائدة، مع مراجعة جاهزية المعدات الثقيلة للتعامل السريع مع أي تراكمات رملية قد تؤثر على الحركة المرورية.

انتظام حركة الملاحة البحرية

وأكد مركز العمليات أن حركة الملاحة داخل الموانئ البحرية بمحافظة جنوب سيناء تسير بصورة طبيعية دون تأثر بالأحوال الجوية، مع استمرار المتابعة الميدانية والتواصل مع مختلف الجهات الحيوية لرصد أي تطورات أولًا بأول.

درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء

سجلت مدينة طور سيناء درجة حرارة عظمى بلغت 36 درجة مئوية وصغرى 24 درجة، فيما سجلت رأس سدر 36 للعظمى و22 للصغرى.

وفي طابا بلغت العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، بينما جاءت مدينة سانت كاترين كأقل المدن حرارة مسجلة 28 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى درجات الحرارة بالمحافظة، حيث بلغت العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.