كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

20:00

إنبي

تركيا

19:30

مقدونيا

النمسا

21:45

تونس

"الأزمات تلاحق الأبيض".. إبراهيما نداي يرفض طلب الزمالك بشأن مستحقاته

كتب : يوسف محمد

11:26 ص 01/06/2026 تعديل في 11:51 ص
    إبراهيما نداي
    إبراهيما نداي
    وادي دجلة يتعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي
    إبراهيما نداي
    إبراهيما نداي

يمر نادي الزمالك ببعض الأزمات المادية خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في العديد من الأزمات للأبيض ومنها إيقاف القيد لأكثر من مرة.

ويسعى نادي الزمالك في الفترة الحالية للتخلص من أزمات إيقاف القيد التي تعرض لها في الفترة الماضية، للحصول على رخصة المشاركة الأفريقية الموسم المقبل 2026-2027 بشكل طبيعي.

تفاصيل أزمة الزمالك وإبراهيم نداي

وفي إطار سعي الفارس الأبيض للتخلص من أزمات إيقاف القيد التي يعاني منها وتسوية بعض المستحقات المتأخرة للاعبين حاليين وسابقين بالفريق، تواصل الأبيض مع لاعبه السابق إبراهيم نداي لتسوية المستحقات المتأخرة له لدى النادي والتنازل عن شكواه ضد النادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نادي الزمالك تواصل مع نداي لتسوية المستحقات المتأخرة له لدى الأبيض، من خلال جدولة المستحقات إلا أن اللاعب رفض وطالب بالحصول على مستحقاته كاملة".

وأضاف: "مستحقات اللاعب لدى نادي الزمالك تصل إلى مليون و600 ألف دولار".

واختتم المصدر تصريحاته: "حدث تواصل مع نادي إستريلا البرتغالي لجدول مستحقات النادي لدى الأبيض، نظير انتقال اللاعب شيكو بانزا للزمالك إلى أن الفريق البرتغالي رفض الأمر أيضًا".

الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري

وكان نادي الزمالك تمكن من حصد لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 15 لقبا.

سعر الذهب يرتفع في مصر
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد