أعربت الفنانة اللبنانية ساندي بيلا عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم 7Dogs الذي تم طرحه للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر بموسم عيد الأضحى السينمائي، مؤخرًا.

وقالت ساندي في حوار مصور مع "مصراوي": "كنت كتير مبسوطة إنهم اختاروني، فرصة كبيرة ليا، وقلت لحالي بدي أعمل كل شيء وأحط حالي محلي معهم"، لافتة إلى أنها تدربت على مشاهد الحركة "الأكشن" قبل التصوير، والأمر امتد لشهرين تقريبا، إذ كانت تتدرب من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا، مشددة على أنها لم تر الأمر صعبا ولكن على العكس وقعت في حب فترة التدريب.

ساندي بيلا: التعاون مع نجوم 7Dogs كان ممتعا

ونفت ساندي أن تكون قد تعرضت لأي إصابات بسبب مشاهد الأكشن في فيلم 7Dogs، مؤكدة أن جسدها تحول فقط للون الأزرق بسبب الكدمات لكن لم يصل الأمر لتعرضها لأي إصابات "الحمد لله مفيش حاجة أقدر أقول عليها إصابة كبيرة".

وعن التعاون مع نجوم من ثقافات مختلفة، قالت "كان ممتعا ولم استصعبه، الفيلم هو تجربتي الثانية في عالم التمثيل ولكنه مختلف، إذ كانت تجربتي الأولى مع فنانين من لبنان وسوريا، لكن أول مرة يكون فيه هذا الاندماج بين مصر ولبنان والسعودية وأمريكا والهند والصين، وحاولت التعلم ومراقبة كل ما أشاهده خلال تلك الفترة، وكانت تجربة حلوة جدا".

ساندي بيلا تتحدث عن كواليس "سفن دوجز"

وبسؤالها من هو النجم الذي وقفت أمام مشواره وتمنت أن يكون لها نفس المسيرة، من بين المشاركين في فيلم سفن دوجز، أكدت أن الجميع كانوا مختلفين لا يشبه أحدا فيهم الآخر، وأنها وقفت أمام تجربة كل شخص فيهم، فلكل واحد بصمته الخاصة "حسيت إني لازم أتابع كل واحد فيهم وأتعلم منهم كلهم".

تحكي ساندي عن كواليس التصوير، إذ جمعتها معظم المشاهد بالنجوم كريم عبدالعزيز وتارا عماد وأحمد عز، موضحة "كتير انبسطنا كنا مثل عيلة، والكيميا بينا كتير حلوة، ومحستش إننا أول مرة نتقابل، سهلولي الشغل، وما استصعبت التمثيل معهم أبدا، انبسطنا وضحكنا كتير بين الكواليس".

وأضافت ساندي متحدثة عن مخرجي العمل بلال فلاح وعادل العربي: "بيعطوا الحرية للممثل لو عنده شيء حابب يزوده وبيسمعوا ويطلبوا مننا نجرب، ونعمل اللي بنرتاح فيه، الشغل معاهم كان كتير حلو وبيسلوا وفيه جنون ويطلعوا منك الجنون وتفجري كل مواهبك".

وعن توقعاتها لردود فعل الجمهور العربي عند مشاهدة فيلم بامكانيات عالمية معظم صنّاعه من العرب، علقت "العالم هتستغرب أول شيء، بس يشوفوا كل دول مجموعين مع بعض، وشفت كام تعليق كان معظمهم بيقولوا أحلام العصر، أعتقد هيتصدموا وهيشوفوا حالهم كعرب إن ده طالع من عندهم وإن البلاد العربية تتطور".

يواصل فيلم 7Dogs بطولة النجم كريم عبدالعزيز، تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك، منذ طرحه قبل ثلاثة أيام متفوقا على باقي أفلام الموسم، وهي: فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، فيلم إذما.

إيرادات فيلم 7Dogs

وحقق الفيلم في ثان أيام عيد الأضحى أمس الخميس 28 مايو، إيرادا بلغ 26 مليونا و282 ألفا و408 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 58 مليونا و161 ألفا و820 جنيه.

الفيلم فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، سيد رجب، ناصر القصبي، ومجموعة كبيرة من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضا

ماء زمزم والسبحة.. درة تنشر 15 صورة لها أثناء أداء فريضة الحج

منى زكي تشارك في تشييع جنازة والدة زوجها أحمد حلمي بمدينة بنها