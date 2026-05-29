احتفلت الفنانة تارا عماد بعرض فيلم "7 Dogs" في جدة الذي بدأ عرضه مؤخرا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

نشرت تارا عماد صورا من كواليس العرض الخاص عبر صفحتها على "انستجرام"، إذ ظهرت بفستان أنيق خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.



يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

تارا عماد تشارك حسن الرداد بطولة فيلم "طه الغريب"

تشارك الفنانة تارا عماد الفنان حسن الرداد بطولة فيلم "طه الغريب" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من جميلة عوض، خالد الصاوي، نهى عابدين، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

