شهدت منطقة الطوابق بالجيزة، جريمة قتل مأساوية حينما أقبلت سيدة على قتل زوجها، ومحاولة إخفاء معالم الجريمة بإشعال النيران بمحتويات الشقة.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته التي تصغره بنحو 33 عامًا في عام 2020.

تفاصيل جريمة قتل الزوج

تفاصيل الواقعة بدأت حينما اشتم الأهالي رائحة الدخان التي تسود الأجواء، فألسنة النيران تلتهم شقة بإحدى العقارات لتنتهي الأحداث المتتالية باكتشاف جريمة قتل ضحيتها رجل خمسيني.

3 سيارات إطفاء توقفت أمام العقار محل الواقعة، انقسم رجال الدفاع المدني إلى فرق عمل ما بين فرد خراطيم المياه وتجهيز طفايات الحريق اليدوية لتنفيذ عملية الإخماد من الداخل.

كسر رجال الإطفاء باب الشقة بالطابق الثاني، ليباشروا مهمتهم، لكن المفاجأة كانت داخل غرفة النوم بالعثور على جثة، بعدها تم استدعاء رجال المباحث لوجود شبهة جنائية في الوفاة لاسيما آثار "ريم" من فم الضحية ما يرجح إصابته بحالة تسمم.

تحريات جريمة القتل

وكشفت المعاينة عن شبه تفحم جثة المتوفى الذي يبلغ من العمر 55 سنة، بعد أن التهمت النار محتويات الشقة حديثة التشطيب إلا أن ثمة شيء كان محل دهشة "زوجة الراجل ده فين؟".

تم جمع التحريات حول علاقة الزوجين وسماع أقوال الجيران وحارس العقار الذين تجمعوا لحظة نقل رجال الإسعاف الجثة لإيداعها المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.

تبين من المعلومات أن الخمسيني تزوج من فتاة تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 22 سنة، وهي الزوجة الرابعة له، واستأجر لها تلك الشقة منذ نحو عام بعيدا عن مسقط رأسه بمحافظة سوهاج.

وبشأن علاقة الزوجة بالجريمة، فالأمور لم تسير كما خططت الزوجة، إذ رصدت كاميرا مراقبة لقطة للزوجة أثناء مغادرتها العقار في توقيت متزامن لنشوب الحريق لتتجه أصابع الاتهام إليها، الأمر نفسه أكده حارس العقار "كانت معاها شنطة هدوم".

استهدف ضباط مباحث الهرم الزوجة في الأماكن التي تترد عليها تنسيقا مع مديرية أمن الفيوم "محل إقامتها" حتى أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم المتاخم للأهرامات.

مواجهة الزوجة بالاتهامات

وأمام مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بدت بنت الـ22 ربيعا متماسكة محاولة مراوغة رجال التحقيق لإبعاد الشبهة عنها "كنت عند قرايبي.. معرفش إزاي ده حصل"، لكن بعد مواجهة الزوجة بـ (تفريغ الكاميرات - أقوال الحارس -التحريات) انهارت حينها وأدلت باعترافات تفصيلية لما اقترفته يداها.

الخلافات المتكررة بين الزوجين -آخرها رفضه منحها الفرصة لزيارة بلدتها والاستقرار فيها- دفعت الزوجة للتفكير في التخلص من زوجها، فدست العشرينية السم للزوج في الطعام، وجمعت متعلقاتها في حقيبة سفر ثم قطعت خرطوم أسطوانة البوتاجاز بالمطبخ، وأشعلت النار في "كنبة" بالصالة، وغادرت بعدها الشقة ليبدو الحادث قضاء وقدر.

بعدها اصطحبت قوة أمنية المتهمة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التمثيلية، بعدما أمرت النيابة العامة بحبسها لما نسب إليها من اتهامات بالقتل العمد.

ولاحقًا جرى إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها فيما نُسب إليها من اتهامات تتعلق بالقتل العمد.

