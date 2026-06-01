انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، مقارنة بمستواه الاثنين الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.85 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.85 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.85 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.81 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.87 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.