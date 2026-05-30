يستعد فيلم أسد للمخرج محمد دياب، بطولة النجم محمد رمضان لرحلة جديدة بداية من شهر يونيو المُقبل، حيث من المقرر طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا بداية من 11 يونيو، إلى جانب عرضه في الصين خلال نفس الشهر.

وعلى الجانب الآخر يقام غدًا الأحد 31 من مايو عرضا خاصا للفيلم في العاصمة اللبنانية (بيروت) بحضور بطلة الفيلم الفنانة رزان جمال في إطار الحملة الترويجية التي بدأت من القاهرة مرورا بالرياض وبغداد ودبي.

عرض فيلم أسد في مصر والوطن العربي

الفيلم يعرض حاليا بحوالي 80 دار عرض سينمائي في مصر، بالإضافة إلى أكثر من 200 دار عرض سينمائي في 12 دولة عربية: السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، فلسطين، سوريا، البحرين، لبنان، قطر، عمان وتونس، وتمكن الفيلم من أن يبيع خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من نصف مليون تذكرة لجمهوره داخل وخارج مصر، كما حصل على اهتمام كبير من الصحف والميديا العالمية، التي أفردت له عددا من التقارير المتنوعة وحصل على تقييم 7.4 من 10 على موقع imdb العالمي.

يذكر أن أحداث الفيلم تدور في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً متمردة، ويعيش الجمهور معه رحلته بعدما يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة.

فريق فيلم أسد

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة.

اقرأ أيضا

المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟

حدث في الفن: الجمهور يهاجم أحمد سعد بسبب ملابسه وتركي آل الشيخ ينعى والدة أحمد حلمي



