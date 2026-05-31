إعلان

تجاوز 100 مليون في 4 أيام ونصف.. تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح فيلم 7Dogs

كتب : نوران أسامة

11:45 ص 31/05/2026

تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتجاوز فيلم 7Dogs حاجز 100 مليون جنيه خلال 4 أيام ونصف فقط من طرحه بدور العرض السينمائي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله، أول فيلم يكسر حاجز الـ100 مليون في 4 أيام ونصف".

تركي آل الشيخ يشكر وزير الداخلية السعودي

كان تركي آل الشيخ وجه رسالة شكر وتقدير لوزير الداخلية السعودي على دعمه لفيلم 7Dogs، الذي يواصل تحقيق نجاح جماهيري وإيرادات مرتفعة في دور العرض حول العالم.

ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو من الفيلم، استعرض من خلاله مشاركة عدد من القوات الخاصة ضمن الأحداث، وعلق قائلا: "شكر خاص لسمو وزير الداخلية حفظه الله، ولمعالي الوالد عبدالعزيز الهويريني على الدعم، وكل قواتنا الخاصة".

فريق عمل فيلم 7Dogs

يشارك في بطولة فيلم 7Dogs نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، أحمد عز، فكرة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.



اقرأ أيضًا:
حدث بالفن| عودة نجم لطليقته وحقيقة انفصال نجمة ووفاة والد مطرب مهرجانات

20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟

تحت شعار "كامل العدد".. أنغام وسط حضور جماهيري كبير في الرياض

تركي آل الشيخ فيلم 7Dogs كريم عبدالعزيز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟
زووم

20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟
فرحة اللقب تنتهي بالفوضى.. أكثر من 235 معتقلًا عقب تتويج باريس سان جيرمان
رياضة عربية وعالمية

فرحة اللقب تنتهي بالفوضى.. أكثر من 235 معتقلًا عقب تتويج باريس سان جيرمان
بعد دعم تركي آل الشيخ.. القصة الكاملة لأزمة نادر نور وكيف سانده نجوم الفن؟
موسيقى

بعد دعم تركي آل الشيخ.. القصة الكاملة لأزمة نادر نور وكيف سانده نجوم الفن؟
ما حكم تصحيح القراءة للإمام أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أخبار

ما حكم تصحيح القراءة للإمام أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بأمر "نتنياهو".. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد السيطرة على قلعة الشقيف في
شئون عربية و دولية

بأمر "نتنياهو".. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد السيطرة على قلعة الشقيف في

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة ما بعد الموت.. كيف تحولت المقابر إلى سلعة نادرة في الريف المصري؟
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة