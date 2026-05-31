احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتجاوز فيلم 7Dogs حاجز 100 مليون جنيه خلال 4 أيام ونصف فقط من طرحه بدور العرض السينمائي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله، أول فيلم يكسر حاجز الـ100 مليون في 4 أيام ونصف".

تركي آل الشيخ يشكر وزير الداخلية السعودي

كان تركي آل الشيخ وجه رسالة شكر وتقدير لوزير الداخلية السعودي على دعمه لفيلم 7Dogs، الذي يواصل تحقيق نجاح جماهيري وإيرادات مرتفعة في دور العرض حول العالم.

ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو من الفيلم، استعرض من خلاله مشاركة عدد من القوات الخاصة ضمن الأحداث، وعلق قائلا: "شكر خاص لسمو وزير الداخلية حفظه الله، ولمعالي الوالد عبدالعزيز الهويريني على الدعم، وكل قواتنا الخاصة".

فريق عمل فيلم 7Dogs

يشارك في بطولة فيلم 7Dogs نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، أحمد عز، فكرة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.







