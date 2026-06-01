أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. ارتفاع البلطي

كتب : ميريت نادي

11:01 ص 01/06/2026

ارتفعت أسعار السمك البلطي، وقشر البياض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، والبوري، مقارنة بأسعار أمس حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بتراجع 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 200 و300 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 و250 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 جنيهًا و170، بتراجع 40 جنيهًا.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة:

سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

