يقام مساء اليوم الاثنين، حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 41 هذا العام.

ويشهد حفل الختام حضور عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي هم الفنانة شيرين، الفنانة منال سلامة، الفنانة سوزان نجم الدين، الفنانة أميرةفتحي، الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة غادة إبراهيم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

كشفت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، المنظم لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مرخرا، تفاصيل محاولة الاعتداء على النجمة ليلى علوي، خلال مشاركتها في دورة المهرجان التي حملت اسمها.

وأصدر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، المنظم لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بياناً رسمياً، ثمن فيه الحضور الفني والإنساني النجمة الكبيرة ليلى علوي، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من عمر المهرجان العريق، التي توجت باختيارها نجمة للدورة الحالية التي رفعت شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي"، في تأكيد على استمرارية وتجدد النجمة ليلى علوي.

وتابعت:"تؤكد إدارة المهرجان على كامل احترامها وتقديرها للمساهمات الفعالة للنجمة ليلى علوي في الدورة الـ41، و تهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، تحري الدقة فيما ينشر بشأن فعاليات المهرجان، وعدم الزج باسم النجمة الكبيرة في وقائع مكذوبة، تستهدف الإضرار بنجمة سينمائية كبيرة بما يسيء لنجوم ونجمات مصر،وإفساد العرس السينمائي للدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية، التي توجت بتكريم ليلى علوي، التي استحقت عن جدارة أن تحمل الدورة الحالية اسمها، مع تاريخها الفنيالمشرف، وقدرتها على التجدد والعطاء الذي استمر لأكثر من أربعة عقود".

وأضافت:"وتستنكر إدارة المهرجان ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما،ما أثير حول محاولة النجمة الكبيرة التنمر على أي شخص كان، أو استخدام العنف في مواجهة المحاولات المعتادة لانتهاك خصوصيتها، بما يخالف طبيعتها الرقيقة التي تتسم بالاحترام ودماثة الخلق والإنسانية المفرطة".

وأوضحت إدارة المهرجان: "تم التعامل مع واقعة محاولة الاعتداء على النجمة ليلى علوي بعد اقتحام قاعة خاصة عقب انتهاء ندوتها، باحترافية ساهمت في الحفاظ عليها والحرص على أمنها، وعدم الإضرار بالشخص المدعى عليها، رغم عدم وجوده ضمن قوائم التغطية الإعلامية للمهرجان، وانتفاء أي صفة تسمح بوجوده في القاعة الخاصة بإدارةالمهرجان، ما يعد اقتحاماً لمكان خاص".

ووجهت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في ختام بيانها ،الشكر إلى النجمة ليلى علوي، على تفاعلها مع جمهور المهرجان، وتحملها لجهد إرضاء محبيها على هامش ندوة تكريمها، إضافة إلى تفاعلها مع العديد من فعاليات وأنشطة المهرجان،وحرصها على التواجد إلى جانب الجماهير المحبة للسينما، في احترام لدورها التنويري والتوعوي الذي مارسته على أكمل وجه خلال الدورة الحالية للمهرجان.

