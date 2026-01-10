إعلان

صلاح الجهيني يكشف كواليس رحلة كتابة فيلم "ولاد رزق"

كتب : مروان الطيب

06:39 م 10/01/2026 تعديل في 06:39 م

طارق العريان وصلاح الجهيني

كتب- مروان الطيب:

تحدث السيناريست صلاح الجهيني عن رحلة كتابته سلسلة "ولاد رزق" التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وعن كواليس هذه الرحلة.

حل صلاح الجهيني ضيفا على بودكاست "السيناريست مع وائل حمدي" وتحدث خلاله عن كواليس كتابته أول أجزاء السلسلة عام 2015، مرورا بالجزء الثاني عام 2019، نهاية بالجزء الثالث عام 2024.

وعن كواليس الكتابة، قال: "في البداية بعت السيناريو لطارق العريان عشان يقراه وأستفيد من ملاحظاته، بحكم علاقتي القريبة منه".

وتابع: "كلمني قالي أنا قريته وسألني عن تفاصيل الفيلم، وإنه حلو وعاوز يعمله بعد 3 شهور، فروحت له ومضيت معاه وصورناه بعد 4 سنين ونص".

كواليس آخر أجزاء فيلم "ولاد رزق: القاضية"

تدور أحداث الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال ولاد رزق في طرقهم الحياتية المختلفة. لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، محمد ممدوح، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

أعمال ينتظر عرضها السيناريست صلاح الجهيني

ينتظر السيناريست عرض فيلم "فرقة الموت" الذي يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، أمينة خليل، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

